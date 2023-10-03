https://ria.ru/20231003/pvo-1900119403.html
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
Средства ПВО сбили несколько украинских снарядов и беспилотников в Белгородской области, сообщили губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:20
2023-10-03T11:20
2023-10-03T12:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО сбили несколько украинских снарядов и беспилотников в Белгородской области, сообщили губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны."В Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево", — написал глава области в Telegram-канале.Оперативные службы устанавливают информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как уточнили в оборонном ведомстве, средства ПВО около 11:00 мск над Белгородской областью ликвидировали два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня.Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую и другие приграничные российские области, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, только за вчерашний день ВСУ выпустили 70 снарядов по четырем приграничным муниципалитетам региона. В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.Особенно часто ВСУ наносят удары по Шебекинскому и Грайворонскому округам.
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900089607.html
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899752511.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области, пострадавших нет
БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости.
Средства ПВО сбили несколько украинских снарядов и беспилотников в Белгородской области, сообщили губернатор региона Вячеслав Гладков
и Минобороны
.
«
"В Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево", — написал глава области в Telegram-канале.
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Оперативные службы устанавливают информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как уточнили в оборонном ведомстве, средства ПВО около 11:00 мск над Белгородской областью ликвидировали два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня.
Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую и другие приграничные российские области, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, только за вчерашний день ВСУ выпустили 70 снарядов по четырем приграничным муниципалитетам региона. В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
Особенно часто ВСУ
наносят удары по Шебекинскому и Грайворонскому округам.
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