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ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 03.10.2023 (обновлено: 12:42 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/pvo-1900119403.html
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
Средства ПВО сбили несколько украинских снарядов и беспилотников в Белгородской области, сообщили губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:20
2023-10-03T12:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО сбили несколько украинских снарядов и беспилотников в Белгородской области, сообщили губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны.&quot;В Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево&quot;, — написал глава области в Telegram-канале.Оперативные службы устанавливают информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как уточнили в оборонном ведомстве, средства ПВО около 11:00 мск над Белгородской областью ликвидировали два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня.Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую и другие приграничные российские области, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, только за вчерашний день ВСУ выпустили 70 снарядов по четырем приграничным муниципалитетам региона. В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.Особенно часто ВСУ наносят удары по Шебекинскому и Грайворонскому округам.
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900089607.html
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899752511.html
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белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО сбили несколько украинских снарядов и беспилотников в Белгородской области, сообщили губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны.
«

"В Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево", — написал глава области в Telegram-канале.

Часть боеприпаса в воронке в поселке Климово Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Оперативные службы устанавливают информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как уточнили в оборонном ведомстве, средства ПВО около 11:00 мск над Белгородской областью ликвидировали два украинских дрона самолетного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня.
Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую и другие приграничные российские области, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, только за вчерашний день ВСУ выпустили 70 снарядов по четырем приграничным муниципалитетам региона. В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
Особенно часто ВСУ наносят удары по Шебекинскому и Грайворонскому округам.
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