https://ria.ru/20231003/putin-1900270613.html

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием Севера

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием Севера - РИА Новости, 03.10.2023

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием Севера

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с развитием Севера. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:02

2023-10-03T19:02

2023-10-03T19:49

владимир путин

россия

александр козлов (глава минприроды)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с развитием Севера."Поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера, это касается Северного морского пути, шельфа континентального, других вопросов", - сказал Путин и передал слово министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

россия

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владимир путин, россия, александр козлов (глава минприроды)