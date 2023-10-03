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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием Севера
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием Севера - РИА Новости, 03.10.2023
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием Севера
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с развитием Севера. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:02
2023-10-03T19:02
2023-10-03T19:49
владимир путин
россия
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с развитием Севера."Поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера, это касается Северного морского пути, шельфа континентального, других вопросов", - сказал Путин и передал слово министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.
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владимир путин, россия, александр козлов (глава минприроды)
Владимир Путин, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды)
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием Севера
Путин обсудил с Совбезом развитие Севера и Севморпути