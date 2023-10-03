https://ria.ru/20231003/putin-1900179888.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в Китай
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в Китай - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в Китай
Дата поездки Путина в Китай появится позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:47
2023-10-03T14:47
2023-10-03T15:05
китай
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дата поездки Путина в Китай появится позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html
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китай, россия
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в Китай
Песков: визит Путина в Китай состоится достаточно скоро