https://ria.ru/20231003/putin-1900179707.html

Путин может провести международный телефонный разговор

Путин может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.10.2023

Путин может провести международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, также у главы государства запланировано оперативное совещание с... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:46

2023-10-03T14:46

2023-10-03T14:46

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, также у главы государства запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин работает в Огарево сегодня. Сегодня у него идет серия рабочих встреч, мы не исключаем в начале второй половины дня международного телефонного разговора. Если он состоится, то будем вас информировать. Ближе к вечеру президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы проинформируем вас о вопросах, которые будут на повестке дня этого совещания", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900078780.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин