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Путин может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.10.2023
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14:46 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/putin-1900179707.html
Путин может провести международный телефонный разговор
Путин может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.10.2023
Путин может провести международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, также у главы государства запланировано оперативное совещание с... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:46
2023-10-03T14:46
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, также у главы государства запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин работает в Огарево сегодня. Сегодня у него идет серия рабочих встреч, мы не исключаем в начале второй половины дня международного телефонного разговора. Если он состоится, то будем вас информировать. Ближе к вечеру президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы проинформируем вас о вопросах, которые будут на повестке дня этого совещания", - сказал Песков.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин может провести международный телефонный разговор

Путин во вторник может провести международный телефонный разговор

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, также у главы государства запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин работает в Огарево сегодня. Сегодня у него идет серия рабочих встреч, мы не исключаем в начале второй половины дня международного телефонного разговора. Если он состоится, то будем вас информировать. Ближе к вечеру президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы проинформируем вас о вопросах, которые будут на повестке дня этого совещания", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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