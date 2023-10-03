https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1899937983.html

Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре

Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре - РИА Новости, 03.10.2023

Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре

Эксперты рассказали, где в первый месяц осени отдыхали семьи с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T01:37

2023-10-03T01:37

2023-10-03T01:37

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, где в первый месяц осени отдыхали семьи с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные о бронировании отелей, в которых помимо взрослых был ребенок. Выяснилось, что в этом году семьи стали чаще проводить каникулы в России: доля заказов внутри страны выросла на 10,6 процента, до 82,3 процента.Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи: 17 процентов бронирований пришлось на южный курорт. На втором месте — Москва с долей 15 процентов, следом за ней — Санкт-Петербург (12 процентов).В десятку самых востребованных вошел Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.Большинство семейных каникул продлились до трех дней: на такой срок в сентябре были забронированы 76 процентов гостиниц. Каждый пятый оформлял заказ на неделю, а три процента — на две.Больше половины туристов с детьми (55 процентов) бронировали отели без питания.Самый популярный зарубежный город, куда семьи с детьми в сентябре приезжали чаще всего, — Стамбул. В тройку также вошли Дубай и Анталья.

https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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