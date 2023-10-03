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Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре - РИА Новости, 03.10.2023
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Туризм
 
01:37 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1899937983.html
Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре
Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре - РИА Новости, 03.10.2023
Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре
Эксперты рассказали, где в первый месяц осени отдыхали семьи с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T01:37
2023-10-03T01:37
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, где в первый месяц осени отдыхали семьи с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные о бронировании отелей, в которых помимо взрослых был ребенок. Выяснилось, что в этом году семьи стали чаще проводить каникулы в России: доля заказов внутри страны выросла на 10,6 процента, до 82,3 процента.Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи: 17 процентов бронирований пришлось на южный курорт. На втором месте — Москва с долей 15 процентов, следом за ней — Санкт-Петербург (12 процентов).В десятку самых востребованных вошел Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.Большинство семейных каникул продлились до трех дней: на такой срок в сентябре были забронированы 76 процентов гостиниц. Каждый пятый оформлял заказ на неделю, а три процента — на две.Больше половины туристов с детьми (55 процентов) бронировали отели без питания.Самый популярный зарубежный город, куда семьи с детьми в сентябре приезжали чаще всего, — Стамбул. В тройку также вошли Дубай и Анталья.
https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html
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туризм, новости - туризм, сочи, москва, отдых в россии, россия, турция, санкт-петербург, анталья (провинция), дубай, стамбул
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Москва, отдых в России, Россия, Турция, Санкт-Петербург, Анталья (провинция), Дубай, Стамбул
Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре

Исследование: путешественники с детьми чаще всего отдыхают в Сочи и Турции

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Сочи
Отдыхающие в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, где в первый месяц осени отдыхали семьи с детьми, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные о бронировании отелей, в которых помимо взрослых был ребенок. Выяснилось, что в этом году семьи стали чаще проводить каникулы в России: доля заказов внутри страны выросла на 10,6 процента, до 82,3 процента.
Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи: 17 процентов бронирований пришлось на южный курорт. На втором месте — Москва с долей 15 процентов, следом за ней — Санкт-Петербург (12 процентов).
В десятку самых востребованных вошел Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.
Большинство семейных каникул продлились до трех дней: на такой срок в сентябре были забронированы 76 процентов гостиниц. Каждый пятый оформлял заказ на неделю, а три процента — на две.
Больше половины туристов с детьми (55 процентов) бронировали отели без питания.
Самый популярный зарубежный город, куда семьи с детьми в сентябре приезжали чаще всего, — Стамбул. В тройку также вошли Дубай и Анталья.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиМоскваотдых в РоссииРоссияТурцияСанкт-ПетербургАнталья (провинция)ДубайСтамбул
 
 
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