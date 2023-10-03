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"Удар под дых": Пушкова поразило заявление Помпео о России
"Удар под дых": Пушкова поразило заявление Помпео о России - РИА Новости, 03.10.2023
"Удар под дых": Пушкова поразило заявление Помпео о России
Сенатор Алексей Пушков назвал удивительным высказывание бывшего госсекретаря США Майка Помпео об украинском конфликте и его влиянии на Россию и Штаты. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:35
2023-10-03T06:35
2023-10-03T12:22
в мире
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майк помпео
алексей пушков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал удивительным высказывание бывшего госсекретаря США Майка Помпео об украинском конфликте и его влиянии на Россию и Штаты.Как ранее заявил Помпео, США были ослаблены конфликтом на Украине и потеряли силу сдерживания против России, что ухудшило положение европейцев и "каждого из нас". При этом Китай становится "все смелее", а союзники Вашингтона на Ближнем Востоке чувствуют себя брошенными, посетовал он."Удар под дых. Экс-госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео сделал удивительное для американского политика заявление", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, из слов Помпео следует, что США, стремясь ослабить Россию с помощью Украины, "ослабили сами себя"."Американская правящая группа и СМИ наперебой доказывают, что США стали сильнее благодаря украинскому конфликту, а выясняется, что они скорее проигрывают от него. Критика Помпео бьет по болевым точкам администрации Байдена. И ставит под вопрос всю его политику поддержки Украины", — резюмировал сенатор.
https://ria.ru/20231003/ssha-1900084631.html
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в мире, сша, россия, украина, майк помпео, алексей пушков
В мире, США, Россия, Украина, Майк Помпео, Алексей Пушков
"Удар под дых": Пушкова поразило заявление Помпео о России
Пушков назвал удивительными слова Помпео об ослаблении США из-за Украины