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США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией
США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией - РИА Новости, 03.10.2023
США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией
США проведут проверку систем оповещения населения 4 октября, в тот же день, что и Россия, пишет Newsweek. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:52
2023-10-03T20:52
2023-10-03T21:01
в мире
россия
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. США проведут проверку систем оповещения населения 4 октября, в тот же день, что и Россия, пишет Newsweek.Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов (FEMA) сообщило, что проверка начнется около двух часов дня по восточному времени. В рамках мероприятия будут протестированы системы экстренного оповещения для телевизоров, радиоприемников и телефонов.В пресс-службе МЧС России заявили, что аналогичная проверка пройдет во всех регионах страны 4 октября. Планируемые мероприятия позволят объективно оценить работоспособность средств оповещения, а также готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем.
https://ria.ru/20230926/knr-1898655141.html
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в мире, россия, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, США, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией
США проверят системы оповещения в один день с Россией