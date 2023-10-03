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США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией - РИА Новости, 03.10.2023
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20:52 03.10.2023 (обновлено: 21:01 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/proverka-1900292795.html
США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией
США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией - РИА Новости, 03.10.2023
США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией
США проведут проверку систем оповещения населения 4 октября, в тот же день, что и Россия, пишет Newsweek. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:52
2023-10-03T21:01
в мире
россия
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. США проведут проверку систем оповещения населения 4 октября, в тот же день, что и Россия, пишет Newsweek.Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов (FEMA) сообщило, что проверка начнется около двух часов дня по восточному времени. В рамках мероприятия будут протестированы системы экстренного оповещения для телевизоров, радиоприемников и телефонов.В пресс-службе МЧС России заявили, что аналогичная проверка пройдет во всех регионах страны 4 октября. Планируемые мероприятия позволят объективно оценить работоспособность средств оповещения, а также готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем.
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в мире, россия, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, США, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией

США проверят системы оповещения в один день с Россией

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. США проведут проверку систем оповещения населения 4 октября, в тот же день, что и Россия, пишет Newsweek.
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов (FEMA) сообщило, что проверка начнется около двух часов дня по восточному времени. В рамках мероприятия будут протестированы системы экстренного оповещения для телевизоров, радиоприемников и телефонов.
В пресс-службе МЧС России заявили, что аналогичная проверка пройдет во всех регионах страны 4 октября. Планируемые мероприятия позволят объективно оценить работоспособность средств оповещения, а также готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем.
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В миреРоссияСШАМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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