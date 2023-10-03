https://ria.ru/20231003/proverka-1900195621.html

Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку после ЧП на реке Паужетка

Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку после ЧП на реке Паужетка - РИА Новости, 03.10.2023

Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку после ЧП на реке Паужетка

Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку по факту ЧП на реке Паужетка, где во время переезда вброд пропали два человека. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:46

2023-10-03T15:46

2023-10-03T15:46

происшествия

камчатка

следственный комитет россии (ск рф)

владимир солодов

усть-большерецкий район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт – РИА Новости. Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку по факту ЧП на реке Паужетка, где во время переезда вброд пропали два человека. "Прокуратурой предварительно установлено, что в районе временной переправы через реку Паужетка при попытке форсирования водоема перевернулись автомобили "УРАЛ" и Toyota Land Cruiser. Пять человек выбрались на берег самостоятельно, двое человека пропали без вести. В ходе проверочных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению требований безопасного использования большегрузной техники, правил буксировки в период подъема уровня воды", - сообщили в региональной прокуратуре. В следственном управлении СК России по региону добавили, что по результатам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ранее РИА Новости сообщали, что мост через реку Паужетка в Усть-Большерецком районе был разрушен полностью паводком 18 августа 2023 года. С тех пор перевозка людей в поселок Паужетка осуществлялась вброд, в том числе и на легковых автомобилях. Сразу после ЧП было заявлено, что мост восстановят в ближайшее время, однако потом оказалось, что конструкция не стоит ни на чьем балансе, она была возведена для промышленных нужд Паужетской электростанции в том районе. 25 сентября, спустя месяц, губернатор региона Владимир Солодов потребовал от подчиненных оперативно найти финансирование на строительство моста, в том числе за счет привлечения средств предприятий, работающих в том районе. Поселок Паужетка находится в Усть-Большерецком районе на юге Камчатки. Там проживают постоянно около 80 человек, а также действует одна из двух в России геотермальных электростанций.

https://ria.ru/20230810/spasateli-1889385583.html

https://ria.ru/20231003/traktor-1900103256.html

камчатка

усть-большерецкий район

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происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), владимир солодов, усть-большерецкий район