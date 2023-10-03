https://ria.ru/20231003/proverka-1900195621.html
Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку после ЧП на реке Паужетка
Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку после ЧП на реке Паужетка - РИА Новости, 03.10.2023
Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку после ЧП на реке Паужетка
Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку по факту ЧП на реке Паужетка, где во время переезда вброд пропали два человека. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:46
2023-10-03T15:46
2023-10-03T15:46
происшествия
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
владимир солодов
усть-большерецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт – РИА Новости. Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку по факту ЧП на реке Паужетка, где во время переезда вброд пропали два человека. "Прокуратурой предварительно установлено, что в районе временной переправы через реку Паужетка при попытке форсирования водоема перевернулись автомобили "УРАЛ" и Toyota Land Cruiser. Пять человек выбрались на берег самостоятельно, двое человека пропали без вести. В ходе проверочных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению требований безопасного использования большегрузной техники, правил буксировки в период подъема уровня воды", - сообщили в региональной прокуратуре. В следственном управлении СК России по региону добавили, что по результатам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ранее РИА Новости сообщали, что мост через реку Паужетка в Усть-Большерецком районе был разрушен полностью паводком 18 августа 2023 года. С тех пор перевозка людей в поселок Паужетка осуществлялась вброд, в том числе и на легковых автомобилях. Сразу после ЧП было заявлено, что мост восстановят в ближайшее время, однако потом оказалось, что конструкция не стоит ни на чьем балансе, она была возведена для промышленных нужд Паужетской электростанции в том районе. 25 сентября, спустя месяц, губернатор региона Владимир Солодов потребовал от подчиненных оперативно найти финансирование на строительство моста, в том числе за счет привлечения средств предприятий, работающих в том районе. Поселок Паужетка находится в Усть-Большерецком районе на юге Камчатки. Там проживают постоянно около 80 человек, а также действует одна из двух в России геотермальных электростанций.
https://ria.ru/20230810/spasateli-1889385583.html
https://ria.ru/20231003/traktor-1900103256.html
камчатка
усть-большерецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), владимир солодов, усть-большерецкий район
Происшествия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Солодов, Усть-Большерецкий район
Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку после ЧП на реке Паужетка
Прокуратура и СК на Камчатке начали проверку из-за ЧП с двумя авто на Паужетке