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В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил - РИА Новости, 03.10.2023
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11:40 03.10.2023 (обновлено: 11:55 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/proverka-1900123818.html
В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил
В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил - РИА Новости, 03.10.2023
В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил
В Белоруссии по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:40
2023-10-03T11:55
белоруссия
витебская область
безопасность
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. В Белоруссии по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики."Сегодня по поручению главы государства - главнокомандующего вооруженными силами начат очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также в ходе проверки предусматривается задействование авиации в интересах поддержки действий сухопутных войск", - говорится в сообщении.Общее руководство мероприятиями возложено на госсекретариат совбеза. Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности, информировали в минобороны Белоруссии.
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белоруссия
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белоруссия, витебская область, безопасность
Белоруссия, Витебская область, Безопасность
В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил

МО Белоруссии задействует авиацию и другую военную технику в проверке готовности

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. В Белоруссии по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.
"Сегодня по поручению главы государства - главнокомандующего вооруженными силами начат очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также в ходе проверки предусматривается задействование авиации в интересах поддержки действий сухопутных войск", - говорится в сообщении.
Общее руководство мероприятиями возложено на госсекретариат совбеза. Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности, информировали в минобороны Белоруссии.
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