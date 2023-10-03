https://ria.ru/20231003/proverka-1900123818.html

В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил

В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил - РИА Новости, 03.10.2023

В Белоруссии начали проверку готовности Вооруженных сил

В Белоруссии по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:40

2023-10-03T11:40

2023-10-03T11:55

белоруссия

витебская область

безопасность

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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. В Белоруссии по поручению президента стартовал очередной этап проверки боеготовности вооруженных сил, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики."Сегодня по поручению главы государства - главнокомандующего вооруженными силами начат очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также в ходе проверки предусматривается задействование авиации в интересах поддержки действий сухопутных войск", - говорится в сообщении.Общее руководство мероприятиями возложено на госсекретариат совбеза. Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности, информировали в минобороны Белоруссии.

https://ria.ru/20230917/ucheniya-1896865833.html

белоруссия

витебская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, витебская область, безопасность