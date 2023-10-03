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По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения
По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения - РИА Новости, 03.10.2023
По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T05:09
2023-10-03T05:09
2023-10-03T19:57
россия
крымск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Четвертого октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", — говорится в сообщении.Отмечается, что информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России". "Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение", — рекомендует ведомство. Как отмечает МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. "Это необходимо делать, чтобы быть уверенными в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций", — заключают в МЧС России. Особую актуальность эта проблема получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибло около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, причем когда было уже слишком поздно.
https://ria.ru/20230719/opoveschenie-1885017418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, крымск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Крымск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения
МЧС 4 октября проведет проверку систем оповещения населения
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Четвертого октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".
"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение", — рекомендует ведомство.
Как отмечает МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.
"Это необходимо делать, чтобы быть уверенными в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций", — заключают в МЧС России.
Особую актуальность эта проблема получила после трагедии в кубанском городе Крымске
, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибло около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, причем когда было уже слишком поздно.
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