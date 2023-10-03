https://ria.ru/20231003/protest-1900216960.html

В Берлине на акцию против поддержки Украины пришли четыре тысячи человек

В Берлине на акцию против поддержки Украины пришли четыре тысячи человек - РИА Новости, 03.10.2023

В Берлине на акцию против поддержки Украины пришли четыре тысячи человек

В протестном марше по столице Германии против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и досрочные выборы в стране приняли участие около четырех... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:15

2023-10-03T17:15

2023-10-03T17:34

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БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. В протестном марше по столице Германии против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и досрочные выборы в стране приняли участие около четырех тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Берлина. "Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек", — заявили в полиции.Против акции вышло 350 человек, не помешавших маршу. В полиции уточнили, что на момент прохода шествия по городу произошло лишь несколько словесных перепалок. К охране правопорядка из-за нескольких различных акций по всему городу привлекли около 230 полицейских. Марш, стартовавший с площади перед Берлинским кафедральным собором, анонсировался близкими к правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) активистами и выступавшим ранее против государственных мер по борьбе с коронавирусом движением Querdenker. Оно считается правопопулистским и объединяющим несколько праворадикальных организаций, таких как, например, Pegida. Участники марша призывают к переизбранию правительства, которое, по их мнению, совершило ошибки в энергополитике и проводило неправомерные меры по борьбе с коронавирусом. Протестующие также выступают за прекращение военной поддержки Киева, призывают к дипломатическому решению конфликта на Украине и возобновлению дружеских отношений с Россией.

https://ria.ru/20230818/nemtsy-1890728015.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896951092.html

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Акция против поставок оружия на Украину в центре Берлина В центре Берлина проходит акция протеста сторонников партии "Альтернатива для Германии" и движения Querdenker против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение досрочных выборов 2023-10-03T17:15 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, берлин (город), украина, германия