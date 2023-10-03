https://ria.ru/20231003/protest-1900216960.html
В Берлине на акцию против поддержки Украины пришли четыре тысячи человек
В Берлине на акцию против поддержки Украины пришли четыре тысячи человек - РИА Новости, 03.10.2023
В Берлине на акцию против поддержки Украины пришли четыре тысячи человек
В протестном марше по столице Германии против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и досрочные выборы в стране приняли участие около четырех... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:15
2023-10-03T17:15
2023-10-03T17:34
в мире
берлин (город)
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900194855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c53aa71881164dbe74249b9a51e932ef.jpg
БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. В протестном марше по столице Германии против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и досрочные выборы в стране приняли участие около четырех тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Берлина. "Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек", — заявили в полиции.Против акции вышло 350 человек, не помешавших маршу. В полиции уточнили, что на момент прохода шествия по городу произошло лишь несколько словесных перепалок. К охране правопорядка из-за нескольких различных акций по всему городу привлекли около 230 полицейских. Марш, стартовавший с площади перед Берлинским кафедральным собором, анонсировался близкими к правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) активистами и выступавшим ранее против государственных мер по борьбе с коронавирусом движением Querdenker. Оно считается правопопулистским и объединяющим несколько праворадикальных организаций, таких как, например, Pegida. Участники марша призывают к переизбранию правительства, которое, по их мнению, совершило ошибки в энергополитике и проводило неправомерные меры по борьбе с коронавирусом. Протестующие также выступают за прекращение военной поддержки Киева, призывают к дипломатическому решению конфликта на Украине и возобновлению дружеских отношений с Россией.
https://ria.ru/20230818/nemtsy-1890728015.html
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896951092.html
берлин (город)
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900194855_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d82b7e88bb2d26471acd60b7faaec054.jpg
Акция против поставок оружия на Украину в центре Берлина
В центре Берлина проходит акция протеста сторонников партии "Альтернатива для Германии" и движения Querdenker против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение досрочных выборов
2023-10-03T17:15
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), украина, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Германия
В Берлине на акцию против поддержки Украины пришли четыре тысячи человек
В Берлине на акцию протеста против поддержки Киева пришли четыре тысячи человек
БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. В протестном марше по столице Германии против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и досрочные выборы в стране приняли участие около четырех тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Берлина.
«
"Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек", — заявили в полиции.
Против акции вышло 350 человек, не помешавших маршу. В полиции уточнили, что на момент прохода шествия по городу произошло лишь несколько словесных перепалок.
К охране правопорядка из-за нескольких различных акций по всему городу привлекли около 230 полицейских.
Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени
Марш, стартовавший с площади перед Берлинским кафедральным собором, анонсировался близкими к правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) активистами и выступавшим ранее против государственных мер по борьбе с коронавирусом движением Querdenker. Оно считается правопопулистским и объединяющим несколько праворадикальных организаций, таких как, например, Pegida.
Участники марша призывают к переизбранию правительства, которое, по их мнению, совершило ошибки в энергополитике и проводило неправомерные меры по борьбе с коронавирусом. Протестующие также выступают за прекращение военной поддержки Киева, призывают к дипломатическому решению конфликта на Украине и возобновлению дружеских отношений с Россией.
Бербок признала, что многим немцам неясны причины поддержки Украины