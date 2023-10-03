https://ria.ru/20231003/protest-1900193195.html

В Берлине проходит протест против поддержки Украины

В Берлине проходит протест против поддержки Украины - РИА Новости, 03.10.2023

В Берлине проходит протест против поддержки Украины

В немецкой столице в день Германского единства собралось, по предварительной оценке, несколько тысяч человек правых взглядов, выступающих, среди прочего, против РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:32

2023-10-03T15:32

2023-10-03T15:42

в мире

россия

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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. В немецкой столице в день Германского единства собралось, по предварительной оценке, несколько тысяч человек правых взглядов, выступающих, среди прочего, против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и досрочные выборы в Германии, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Протестная акция, проходящая на площади перед Берлинским кафедральным собором, анонсировалась близкими к правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) активистами и выступавшим ранее против государственных мер по борьбе с коронавирусом движением Querdenker. Данное движение считается правопопулистским и объединяющим несколько праворадикальных организаций, как например Pegida. Протестная акция собрала, по предварительной визуальной оценке корреспондента агентства, несколько тысяч человек. В анонсе организаторы призвали к отставке правительства и перевыборам, введению народного голосования при принятии важных решений. "Левые, правые, середина - нам наплевать. Мы за демократию, которой сейчас не наблюдается", - заявил один из выступающих на сцене протестного мероприятия. Он призвал, вне зависимости от политических предпочтений, выходить на улицы против участия Германии в военной поддержке Украины, а также присоединяться к иным миротворческим акциям, как, к примеру, сторонникам политики партии "Левые" Сары Вагенкнехт. "Нам уже даже неважно, кто прав, а кто виноват - русский, украинец или американец. Германия против войны", - подчеркнул он. Следующий спикер призвал к переизбранию правительства, которое, по его мнению, совершило ошибки в энергополитике и проводило неправомерные меры по борьбе с коронавирусом. "В день Германского единства мы хотим послать сигнал людям, которые чувствуют себя одинокими: что они не одни, мы с ними", - подчеркнул он. Также со сцены звучали призывы к выходу ФРГ из НАТО и ВОЗ и освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. После выступления спикеров и музыкантов, протестующие отправятся организованным шествием по городу. С собой они принесли германские флаги, также некоторые из них держат российский триколор и плакаты с призывами вернуться к дружеским отношениям с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.

https://ria.ru/20230917/vorota-1896813049.html

https://ria.ru/20230924/erevan-1898366280.html

https://ria.ru/20231001/tusk-1899772864.html

https://ria.ru/20230926/protest-1898829585.html

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Акция против поставок оружия на Украину в центре Берлина В центре Берлина проходит акция протеста сторонников партии "Альтернатива для Германии" и движения Querdenker против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение досрочных выборов 2023-10-03T15:32 true PT0M19S

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в мире, россия, владимир путин, нато, воз, wikileaks, сара вагенкнехт, украина, германия, джулиан ассанж