https://ria.ru/20231003/proschet-1900203157.html

Шаткая ситуация. В Швеции указали на грубейший просчет Запада по России

Шаткая ситуация. В Швеции указали на грубейший просчет Запада по России - РИА Новости, 03.10.2023

Шаткая ситуация. В Швеции указали на грубейший просчет Запада по России

Запад совершил грубейший просчет, недооценив Россию в конфликте на Украине, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:15

2023-10-03T16:15

2023-10-03T17:07

россия

украина

швеция

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Запад совершил грубейший просчет, недооценив Россию в конфликте на Украине, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV."Запад оказался в очень шаткой ситуации. К этому разгрому НАТО и Запад привела в корне неверная оценка России. Мы совершенно ее недооценили. Наши чиновники — как политики, так и военные — показали себя чертовски бездарными. Настолько, что не смогли верно оценить Россию", — утверждает он.Эксперт отметил, что западные страны хотели сломить Россию, поставив на победу Киева в конфликте на Украине и попытавшись оказать давление санкциями на Москву, но в итоге все пришло к тому, что ВСУ не могут добиться никакого успеха, а введенные против Кремля ограничения лишь навредили самой Европе."Мы вошли в НАТО, прошли весь этот путь и отправили на Украину массу оружия. Однако все эти пушки разлетелись на куски. Русские уничтожают наши танки и боевые машины. Несколько месяцев назад все твердили о системах "Пэтриот" (Patriot), которые якобы защитят воздушное пространство Украины. Так вот о ней больше ни слова, потому что, разумеется, русские разнесли ее на части", — подытожил Берн.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231003/plan-1900200748.html

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россия, украина, швеция, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, политика