https://ria.ru/20231003/promyshlennost-1900146630.html

Поддержка ключевых отраслей промышленности не уменьшится, заявил Силуанов

Поддержка ключевых отраслей промышленности не уменьшится, заявил Силуанов - РИА Новости, 03.10.2023

Поддержка ключевых отраслей промышленности не уменьшится, заявил Силуанов

Поддержка ключевых отраслей промышленности в ближайшую трехлетку не только не уменьшится, но и получит дополнительное финансирование, несмотря на все сложности... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:46

2023-10-03T12:46

2023-10-03T13:31

экономика

антон силуанов

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поддержка ключевых отраслей промышленности в ближайшую трехлетку не только не уменьшится, но и получит дополнительное финансирование, несмотря на все сложности с бюджетом, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов."Несмотря на все сложности с бюджетом, ключевые направления по поддержке промышленности и инфраструктуры не только не уменьшаются, но и получили дополнительное финансирование", - сказал он, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях по бюджету РФ на следующую трехлетку.По словам чиновника, на развитие гражданской промышленности и инфраструктуры в РФ в общей сложности планируется выделить 2,7 миллиарда рублей."Основные приоритеты: радиоэлектроника продолжит финансирование в полном объеме, авиастроение. Беспилотие - новый приоритет и новый нацпроект, на это будет предусмотрено 66 миллиардов рублей. Мы обеспечим более 40% беспилотников собственного производства. Станкостроение - новые приоритет, создаем основу, по сути, новой промышленности, вкладывая туда и бюджетные деньги - почти 130 миллиардов рублей", - добавил он. Также поддержку в части автокомпонентов и программ поддержки спроса получит автопром, и в части оборудования и лизинга - судостроение. Кроме того, средства выделяются на развитие электрического транспорта, региональных аэропортов и инфраструктуры морского внутреннего транспорта.

https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html

https://ria.ru/20230928/dengi-1899168018.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, россия, совет федерации рф