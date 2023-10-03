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Поддержка ключевых отраслей промышленности не уменьшится, заявил Силуанов
Поддержка ключевых отраслей промышленности не уменьшится, заявил Силуанов - РИА Новости, 03.10.2023
Поддержка ключевых отраслей промышленности не уменьшится, заявил Силуанов
Поддержка ключевых отраслей промышленности в ближайшую трехлетку не только не уменьшится, но и получит дополнительное финансирование, несмотря на все сложности... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:46
2023-10-03T12:46
2023-10-03T13:31
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поддержка ключевых отраслей промышленности в ближайшую трехлетку не только не уменьшится, но и получит дополнительное финансирование, несмотря на все сложности с бюджетом, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов."Несмотря на все сложности с бюджетом, ключевые направления по поддержке промышленности и инфраструктуры не только не уменьшаются, но и получили дополнительное финансирование", - сказал он, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях по бюджету РФ на следующую трехлетку.По словам чиновника, на развитие гражданской промышленности и инфраструктуры в РФ в общей сложности планируется выделить 2,7 миллиарда рублей."Основные приоритеты: радиоэлектроника продолжит финансирование в полном объеме, авиастроение. Беспилотие - новый приоритет и новый нацпроект, на это будет предусмотрено 66 миллиардов рублей. Мы обеспечим более 40% беспилотников собственного производства. Станкостроение - новые приоритет, создаем основу, по сути, новой промышленности, вкладывая туда и бюджетные деньги - почти 130 миллиардов рублей", - добавил он. Также поддержку в части автокомпонентов и программ поддержки спроса получит автопром, и в части оборудования и лизинга - судостроение. Кроме того, средства выделяются на развитие электрического транспорта, региональных аэропортов и инфраструктуры морского внутреннего транспорта.
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html
https://ria.ru/20230928/dengi-1899168018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, антон силуанов, россия, совет федерации рф
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Совет Федерации РФ
Поддержка ключевых отраслей промышленности не уменьшится, заявил Силуанов
Силуанов: поддержка ключевых отраслей в 2024-2026 годах не уменьшится
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поддержка ключевых отраслей промышленности в ближайшую трехлетку не только не уменьшится, но и получит дополнительное финансирование, несмотря на все сложности с бюджетом, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Несмотря на все сложности с бюджетом, ключевые направления по поддержке промышленности и инфраструктуры не только не уменьшаются, но и получили дополнительное финансирование", - сказал он, выступая в Совете Федерации
на парламентских слушаниях по бюджету РФ на следующую трехлетку.
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета
По словам чиновника, на развитие гражданской промышленности и инфраструктуры в РФ в общей сложности планируется выделить 2,7 миллиарда рублей.
"Основные приоритеты: радиоэлектроника продолжит финансирование в полном объеме, авиастроение. Беспилотие - новый приоритет и новый нацпроект, на это будет предусмотрено 66 миллиардов рублей. Мы обеспечим более 40% беспилотников собственного производства. Станкостроение - новые приоритет, создаем основу, по сути, новой промышленности, вкладывая туда и бюджетные деньги - почти 130 миллиардов рублей", - добавил он. Также поддержку в части автокомпонентов и программ поддержки спроса получит автопром, и в части оборудования и лизинга - судостроение. Кроме того, средства выделяются на развитие электрического транспорта, региональных аэропортов и инфраструктуры морского внутреннего транспорта.
Денег всегда не хватает, заявил Силуанов