https://ria.ru/20231003/prokopenko-1900186469.html

Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение

Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение - РИА Новости, 03.10.2023

Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение

Возвращенный Турцией Киеву боевик "Азова"* Денис Прокопенко снова возглавил это подразделение, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:10

2023-10-03T15:10

2023-10-03T16:13

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азов

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Возвращенный Турцией Киеву боевик "Азова"* Денис Прокопенко снова возглавил это подразделение, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью изданию "Украинская правда". "Подразделение "Азов"* возглавляет Денис Прокопенко… отвечает за подготовку личного состава… Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было", - сказал Клименко. Прокопенко был командиром "Азова"* до попадания в российский плен в Мариуполе. В начале июля Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных; Россия тогда получила 56 человек. По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова"* включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231003/boevik-1900183585.html

https://ria.ru/20231002/biletskiy-1900028505.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, азов