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Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение - РИА Новости, 03.10.2023
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15:10 03.10.2023 (обновлено: 16:13 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/prokopenko-1900186469.html
Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение
Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение - РИА Новости, 03.10.2023
Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение
Возвращенный Турцией Киеву боевик "Азова"* Денис Прокопенко снова возглавил это подразделение, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:10
2023-10-03T16:13
в мире
украина
азов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Возвращенный Турцией Киеву боевик "Азова"* Денис Прокопенко снова возглавил это подразделение, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью изданию "Украинская правда". "Подразделение "Азов"* возглавляет Денис Прокопенко… отвечает за подготовку личного состава… Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было", - сказал Клименко. Прокопенко был командиром "Азова"* до попадания в российский плен в Мариуполе. В начале июля Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных; Россия тогда получила 56 человек. По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова"* включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231003/boevik-1900183585.html
https://ria.ru/20231002/biletskiy-1900028505.html
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в мире, украина, азов
В мире, Украина, Азов
Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение

Возвращенный Турцией на Украину Прокопенко снова возглавил "Азов"

© Public domain/ExiikДенис Прокопенко
Денис Прокопенко
© Public domain/Exiik
Денис Прокопенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Возвращенный Турцией Киеву боевик "Азова"* Денис Прокопенко снова возглавил это подразделение, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью изданию "Украинская правда".
"Подразделение "Азов"* возглавляет Денис Прокопенко… отвечает за подготовку личного состава… Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было", - сказал Клименко.
Прокопенко был командиром "Азова"* до попадания в российский плен в Мариуполе.
В начале июля Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных; Россия тогда получила 56 человек. По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Три боевика "Азова"* получили по 22 года за обстрелы домов в Мариуполе
Вчера, 15:00
В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова"* включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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