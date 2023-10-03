Возвращенный Турцией боевик "Азова"* снова возглавил подразделение
Возвращенный Турцией на Украину Прокопенко снова возглавил "Азов"
Денис Прокопенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Возвращенный Турцией Киеву боевик "Азова"* Денис Прокопенко снова возглавил это подразделение, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью изданию "Украинская правда".
"Подразделение "Азов"* возглавляет Денис Прокопенко… отвечает за подготовку личного состава… Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было", - сказал Клименко.
Прокопенко был командиром "Азова"* до попадания в российский плен в Мариуполе.
В начале июля Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных; Россия тогда получила 56 человек. По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова"* включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.