https://ria.ru/20231003/prigovor-1900169522.html

Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, вынесли приговор

Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, вынесли приговор - РИА Новости, 03.10.2023

Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, вынесли приговор

Восемнадцатилетний Александр Огородников осужден на три года два месяца колонии за подготовку массового убийства в школе в Нижнем Новгороде, передает... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:06

2023-10-03T14:06

2023-10-03T14:14

нижний новгород

происшествия

александр огородников

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Восемнадцатилетний Александр Огородников осужден на три года два месяца колонии за подготовку массового убийства в школе в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости из Борского городского суда во вторник."Признать Огородникова Александра Андреевича виновным... и назначить наказание в виде трёх лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - огласил решение судья Евгений Шкарин.Для сравнения, обвинение запросило для юноши 4 года 11 месяцев колонии общего режима. По словам судьи, Огородникову зачтут срок содержания под стражей с 27 января 2022 года из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии.Представитель прокуратуры заявляла, что Огородников находился "под влиянием информации из интернета о нападениях на школы в США" и "желал подражать им". Планы нападения на школу он обсуждал в переписке в соцсетях с двумя приятелями, которые позже были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение.Сам Огородников в последнем слове заявил, что признает, что "вел переписку, но не осознавал, к каким это может привести последствиям". В ходе суда он заявлял, что в переписке со своими приятелями "просто шутил" и "говорил это просто так".В свою очередь прокурор сказала, что "шутка - это самое удобное объяснение этого преступления, но никто не хочет гадать, так ли это, и ждать развития ситуации".Как выяснило следствие, трое подростков, которым на тот момент было 16-17 лет, сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для массового убийства "на почве ненависти". В декабре 2021-го - январе 2022 года подельники выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, составили план, определили дату. Задуманное они совершить не успели и были задержаны.В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн*", пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне*" также можно попасть на скамью подсудимых.* Движение признано в России террористическим.

https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891311261.html

https://ria.ru/20230714/antirekord-1884247624.html

https://ria.ru/20230315/krasnov-1858053125.html

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нижний новгород, происшествия, александр огородников, россия