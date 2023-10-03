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Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, вынесли приговор - РИА Новости, 03.10.2023
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14:06 03.10.2023 (обновлено: 14:14 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/prigovor-1900169522.html
Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, вынесли приговор
Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, вынесли приговор - РИА Новости, 03.10.2023
Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, вынесли приговор
Восемнадцатилетний Александр Огородников осужден на три года два месяца колонии за подготовку массового убийства в школе в Нижнем Новгороде, передает... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:06
2023-10-03T14:14
нижний новгород
происшествия
александр огородников
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Восемнадцатилетний Александр Огородников осужден на три года два месяца колонии за подготовку массового убийства в школе в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости из Борского городского суда во вторник."Признать Огородникова Александра Андреевича виновным... и назначить наказание в виде трёх лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - огласил решение судья Евгений Шкарин.Для сравнения, обвинение запросило для юноши 4 года 11 месяцев колонии общего режима. По словам судьи, Огородникову зачтут срок содержания под стражей с 27 января 2022 года из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии.Представитель прокуратуры заявляла, что Огородников находился "под влиянием информации из интернета о нападениях на школы в США" и "желал подражать им". Планы нападения на школу он обсуждал в переписке в соцсетях с двумя приятелями, которые позже были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение.Сам Огородников в последнем слове заявил, что признает, что "вел переписку, но не осознавал, к каким это может привести последствиям". В ходе суда он заявлял, что в переписке со своими приятелями "просто шутил" и "говорил это просто так".В свою очередь прокурор сказала, что "шутка - это самое удобное объяснение этого преступления, но никто не хочет гадать, так ли это, и ждать развития ситуации".Как выяснило следствие, трое подростков, которым на тот момент было 16-17 лет, сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для массового убийства "на почве ненависти". В декабре 2021-го - январе 2022 года подельники выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, составили план, определили дату. Задуманное они совершить не успели и были задержаны.В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн*", пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне*" также можно попасть на скамью подсудимых.* Движение признано в России террористическим.
https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891311261.html
https://ria.ru/20230714/antirekord-1884247624.html
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нижний новгород, происшествия, александр огородников, россия
Нижний Новгород, Происшествия, Александр Огородников, Россия
Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, вынесли приговор

Нижегородцу, подготавливавшему массовое убийство в школе, дали 3 года колонии

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗале судебных заседаний
Зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зале судебных заседаний. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Восемнадцатилетний Александр Огородников осужден на три года два месяца колонии за подготовку массового убийства в школе в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости из Борского городского суда во вторник.
«
"Признать Огородникова Александра Андреевича виновным... и назначить наказание в виде трёх лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - огласил решение судья Евгений Шкарин.
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Для сравнения, обвинение запросило для юноши 4 года 11 месяцев колонии общего режима. По словам судьи, Огородникову зачтут срок содержания под стражей с 27 января 2022 года из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии.
Представитель прокуратуры заявляла, что Огородников находился "под влиянием информации из интернета о нападениях на школы в США" и "желал подражать им". Планы нападения на школу он обсуждал в переписке в соцсетях с двумя приятелями, которые позже были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение.
Сам Огородников в последнем слове заявил, что признает, что "вел переписку, но не осознавал, к каким это может привести последствиям". В ходе суда он заявлял, что в переписке со своими приятелями "просто шутил" и "говорил это просто так".
В свою очередь прокурор сказала, что "шутка - это самое удобное объяснение этого преступления, но никто не хочет гадать, так ли это, и ждать развития ситуации".
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Как выяснило следствие, трое подростков, которым на тот момент было 16-17 лет, сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для массового убийства "на почве ненависти". В декабре 2021-го - январе 2022 года подельники выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, составили план, определили дату. Задуманное они совершить не успели и были задержаны.
В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн*", пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне*" также можно попасть на скамью подсудимых.
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