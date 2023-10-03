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Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие по таможенному регулированию - РИА Новости, 03.10.2023
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16:50 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/posobie-1900211592.html
Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие по таможенному регулированию
Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие по таможенному регулированию - РИА Новости, 03.10.2023
Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие по таможенному регулированию
Школа экспорта РЭЦ актуализировала учебное пособие "Таможенное регулирование экспорта", оно будет полезно для всех, кто занимается или собирается заняться... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:50
2023-10-03T16:50
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ актуализировала учебное пособие "Таможенное регулирование экспорта", оно будет полезно для всех, кто занимается или собирается заняться экспортом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Новое издание пособия "Таможенное регулирование экспорта": актуализация и практические примеры. В пособии отразили изменения, внесенные в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, актуализировали нормативную базу, данные по размещению территориальных таможенных органов и ссылки на полезные ресурсы", - говорится в сообщении.Эксперты обновили примеры, иллюстрирующие пункты Основных правил интерпретации и особенности таможенного декларирования товаров, уточнили условия помещения товаров под ту или иную таможенную процедуру.Для максимального погружения в тематику в пособии представлены практические упражнения, кейсы и их решения, описывающие реальные ситуации из практики экспортеров.Учебное пособие "Таможенное регулирование экспорта" разработано экспертами Школы экспорта РЭЦ, имеющими большой опыт в сфере международной торговли и таможенных операций."Школа экспорта РЭЦ продолжает работать над улучшением своих учебных материалов и обеспечением актуальности представленной информации. В будущем планируем выпускать новые версии пособий с учетом изменений в законодательстве и развития международных торговых отношений. С помощью подобных документов мы предлагаем компаниям новые возможности для получения качественной и актуальной информации о таможенных процедурах и правилах экспорта, способствуя развитию российского экспортного бизнеса", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, евразийский экономический союз
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Евразийский экономический союз

Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие по таможенному регулированию

© РЭЦЭмблема Школы экспорта РЭЦ
Эмблема Школы экспорта РЭЦ
© РЭЦ
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ актуализировала учебное пособие "Таможенное регулирование экспорта", оно будет полезно для всех, кто занимается или собирается заняться экспортом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Новое издание пособия "Таможенное регулирование экспорта": актуализация и практические примеры. В пособии отразили изменения, внесенные в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, актуализировали нормативную базу, данные по размещению территориальных таможенных органов и ссылки на полезные ресурсы", - говорится в сообщении.
Эксперты обновили примеры, иллюстрирующие пункты Основных правил интерпретации и особенности таможенного декларирования товаров, уточнили условия помещения товаров под ту или иную таможенную процедуру.
Для максимального погружения в тематику в пособии представлены практические упражнения, кейсы и их решения, описывающие реальные ситуации из практики экспортеров.
Учебное пособие "Таможенное регулирование экспорта" разработано экспертами Школы экспорта РЭЦ, имеющими большой опыт в сфере международной торговли и таможенных операций.
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"Школа экспорта РЭЦ продолжает работать над улучшением своих учебных материалов и обеспечением актуальности представленной информации. В будущем планируем выпускать новые версии пособий с учетом изменений в законодательстве и развития международных торговых отношений. С помощью подобных документов мы предлагаем компаниям новые возможности для получения качественной и актуальной информации о таможенных процедурах и правилах экспорта, способствуя развитию российского экспортного бизнеса", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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