https://ria.ru/20231003/pomosch-1900350549.html

Из Северной Осетии отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации

Из Северной Осетии отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации - РИА Новости, 04.10.2023

Из Северной Осетии отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации

Новую партию технических средств и продовольствия отправили бойцам спецоперации из Северной Осетии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-03T19:55

2023-10-03T19:55

2023-10-04T10:28

надежные люди

запорожская область

мелитополь

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 3 окт – РИА Новости. Новую партию технических средств и продовольствия отправили бойцам спецоперации из Северной Осетии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. "В гуманитарный центр, расположенный в Запорожской области, для последующей передачи батальонам "Алания" и "Шторм. Осетия" отправлены технические средства, стройматериалы, а также предметы первой необходимости. Груз также предназначается для других воинских подразделений из Северной Осетии, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции", – сообщает пресс-служба в Telegram-канале. Кроме того, из республики в Мелитополь доставят продовольствия и вещи первой необходимости. "Несколько тонн продовольствия, а также генераторы, печки, теплая одежда и все то, что необходимо бойцам сегодня на передовой, включая предметы первой необходимости и личной гигиены, направлены в Мелитополь", – добавляет пресс-служба в Telegram-канале. Отмечается, что в конвой также загрузили 50 единиц дронов-камикадзе и необходимое к ним оборудование. "Из Северной Осетии отправили очередную партию дронов-камикадзе "Узурпатор" в количестве в 50 единиц, которые используются в отрядах последние четыре месяца и зарекомендовали себя как эффективное средство для уничтожения вражеской техники. В составе груза - и батареи для дронов увеличенного объема, ретрансляторы к ним, оборудование для 3D-принтера, шестиканальные подавители сигнала дронов и 90 кубометров строительных материалов для укрепления блиндажей", - добавила пресс-служба.

https://ria.ru/20231003/pomosch-1900232458.html

https://ria.ru/20231003/peredacha-1900219353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, мелитополь, республика северная осетия - алания