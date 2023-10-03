Из Северной Осетии отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Республики Северная Осетия-Алания/TelegramГуманитарный груз для бойцов СВО из Северной Осетии
Гуманитарный груз для бойцов СВО из Северной Осетии
ПЯТИГОРСК, 3 окт – РИА Новости. Новую партию технических средств и продовольствия отправили бойцам спецоперации из Северной Осетии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
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"В гуманитарный центр, расположенный в Запорожской области, для последующей передачи батальонам "Алания" и "Шторм. Осетия" отправлены технические средства, стройматериалы, а также предметы первой необходимости. Груз также предназначается для других воинских подразделений из Северной Осетии, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции", – сообщает пресс-служба в Telegram-канале.
Кроме того, из республики в Мелитополь доставят продовольствия и вещи первой необходимости.
"Несколько тонн продовольствия, а также генераторы, печки, теплая одежда и все то, что необходимо бойцам сегодня на передовой, включая предметы первой необходимости и личной гигиены, направлены в Мелитополь", – добавляет пресс-служба в Telegram-канале.
Отмечается, что в конвой также загрузили 50 единиц дронов-камикадзе и необходимое к ним оборудование.
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"Из Северной Осетии отправили очередную партию дронов-камикадзе "Узурпатор" в количестве в 50 единиц, которые используются в отрядах последние четыре месяца и зарекомендовали себя как эффективное средство для уничтожения вражеской техники. В составе груза - и батареи для дронов увеличенного объема, ретрансляторы к ним, оборудование для 3D-принтера, шестиканальные подавители сигнала дронов и 90 кубометров строительных материалов для укрепления блиндажей", - добавила пресс-служба.