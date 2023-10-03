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Белый дом рассказал, когда США могут объявить о новом пакете помощи Украине
Белый дом рассказал, когда США могут объявить о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 03.10.2023
Белый дом рассказал, когда США могут объявить о новом пакете помощи Украине
США планируют объявить о новом пакете "помощи Украине" в ближайшие недели, заявил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:36
2023-10-03T20:36
2023-10-03T20:45
специальная военная операция на украине
сша
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джон кирби
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нато
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. США планируют объявить о новом пакете "помощи Украине" в ближайшие недели, заявил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы имеем возможность предоставлять помощь Украине каждые две недели, и думаю, что вы увидите продолжение этого в ближайшие недели", - сообщил он журналистам на брифинге.Кирби подчеркнул, что США необходимо избежать любых накладок с продолжением помощи Киеву, в связи с чем американская администрация рассчитывает на согласование конгрессом дополнительных средств на помощь Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231002/senator-1900066839.html
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сша, украина, россия, джон кирби, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО
Белый дом рассказал, когда США могут объявить о новом пакете помощи Украине
Белый дом: США могут объявить о новом пакете помощи Украине в ближайшие недели