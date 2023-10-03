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Лавров поблагодарил главу Абхазии за помощь бойцам в зоне спецоперации
Лавров поблагодарил главу Абхазии за помощь бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.10.2023
Лавров поблагодарил главу Абхазии за помощь бойцам в зоне спецоперации
Российская сторона выражает Абхазии признательность за регулярную гуманитарную помощь бойцам спецоперации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:47
2023-10-03T12:47
2023-10-03T12:47
специальная военная операция на украине
россия
абхазия
украина
сергей лавров
аслан бжания
владимир путин
нато
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Российская сторона выражает Абхазии признательность за регулярную гуманитарную помощь бойцам спецоперации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Хочу выразить признательность за регулярно оказываемую гуманитарную помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, и рассчитываю, что эта помощь будет действительно помогать достигать результата, который обозначен в выступлениях президента России", - сказал Лавров на переговорах с президентом Абхазии Асланом Бжания. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, абхазия, украина, сергей лавров, аслан бжания, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Абхазия, Украина, Сергей Лавров, Аслан Бжания, Владимир Путин, НАТО
Лавров поблагодарил главу Абхазии за помощь бойцам в зоне спецоперации
Лавров: РФ выражает Абхазии признательность за гуманитарную помощь бойцам СВО