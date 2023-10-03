https://ria.ru/20231003/polsha-1900172550.html

В Польше допустили сложные отношения с Украиной в ближайшие месяцы

В Польше допустили сложные отношения с Украиной в ближайшие месяцы - РИА Новости, 03.10.2023

В Польше допустили сложные отношения с Украиной в ближайшие месяцы

Польско-украинские отношения могут быть "сложными" в ближайшие месяцы, но Польша не намерена оправдывать экономические ожидания Украины в связи с эмбарго на... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:19

2023-10-03T14:19

2023-10-03T14:19

украина

польша

киев

матеуш моравецкий

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Польско-украинские отношения могут быть "сложными" в ближайшие месяцы, но Польша не намерена оправдывать экономические ожидания Украины в связи с эмбарго на зерно, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер. "Не замораживание отношений, но мы прекрасно знаем, что у Украины тоже есть свои экономические интересы, например, в области сельского хозяйства, и мы не сможем, не хотим, оправдать эти ожидания со стороны Украины", - сказал Мюллер. "Мы представляем польское правительство, а не украинское", - добавил он. По мнению Мюллера, польско-украинские отношения могут быть "сложными" в ближайшие несколько месяцев. "Разногласия будут происходить, поэтому в этом смысле это могут быть более тяжелые месяцы, но это не означает, что отношения между Польшей и Украиной будут плохими", - подчеркнул Мюллер. Он добавил, что "если мы выходим из хороших отношений", то "это не означает, что эти отношения будут плохими". В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230926/konflikt-1898726623.html

https://ria.ru/20230921/polsha-1897740331.html

украина

польша

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украина, польша, киев, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире