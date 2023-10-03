https://ria.ru/20231003/polsha-1900121073.html

Польша на десять дней ввела пограничный контроль со Словакией

Польша на десять дней ввела пограничный контроль со Словакией - РИА Новости, 03.10.2023

Польша на десять дней ввела пограничный контроль со Словакией

Польша ввела временный пограничный контроль на границе со Словакией из-за роста нелегальной миграции, сообщил министр внутренних дел и администрации республики... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:31

2023-10-03T11:31

2023-10-03T15:32

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польша

словакия

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 3 окт — РИА Новости. Польша ввела временный пограничный контроль на границе со Словакией из-за роста нелегальной миграции, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. "Правительство приняло решение с полуночи временно возобновить пограничный контроль на границе со Словакией", — сказал чиновник. Причиной стал рост числа нелегальных мигрантов на так называемом балканском маршруте.Пограничный контроль вводится на десять дней с возможностью продления. Как уточнил Каминьский, вероятность того, что контроль пролонгируют, очень высокая.В свою очередь, главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага пояснил, что продлевать пограничный контроль в соответствии с правилами Шенгенской зоны можно несколько раз максимально на 20 дней, но не более чем на два месяца подряд.Каминьский подчеркнул, что в Варшаве ожидают комплексного решения проблемы балканского маршрута, а к Польше присоединятся и другие страны.Позднее стало известно, что решение ввести десятидневный контроль на границе приняли и власти Чехии."Сравнивая данные прошлого и текущего года, можно утверждать, что волна нелегальной миграции и количество нелегальных мигрантов, выявленных на территории Словакии, выросла почти на тысячу процентов. Часть нелегальных мигрантов через Польшу попадает на территорию Германии и других стран Евросоюза. В течение последних двух недель в районе границы со Словакией проводили интенсивные проверки. За две недели мы задержали 551 нелегального мигранта", — рассказал Каминьский.О своем решении польские власти проинформировали МВД Словакии, Германии, Австрии, Чехии и Европейскую комиссию.Как сообщила в конце сентября пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская, в этом году на границе со Словакией поймали 1523 иностранца без права въезда в страну. При этом год назад на южной границе задержали 78 человек, а два года назад — 32.Так называемый балканский маршрут ведет в Германию через Сербию, Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу.Граница между Польшей и Словакией — это внутренняя граница Шенгенской зоны — следовательно, пограничники не могут вводить там стандартный пограничный контроль.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html

https://ria.ru/20230927/kontrol-1898971663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, словакия, мариуш каминьский