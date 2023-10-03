https://ria.ru/20231003/polsha-1900114809.html

В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным

В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным - РИА Новости, 03.10.2023

В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерен принять Европейский союз. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:53

2023-10-03T10:53

2023-10-03T11:14

в мире

польша

европа

мариуш блащак

ярослав качиньский

евросоюз

право и справедливость

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерен принять Европейский союз. "Это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза. Это такая политика, которая связана с социальной инженерией, с попыткой перестроить следующий этап эволюции и, следовательно, изменения населения в Европе", - заявил Блащак, говоря о планах расселения нелегальных мигрантов по странам Евросоюза. Он отметил, что многие мигранты не хотят интегрироваться в европейское общество. "Они вовсе не хотят интегрироваться, напротив, они хотят навязать свой порядок Европе. Это чрезвычайно опасно, и этот механизм переселения является лишь стимулом для того, чтобы в Европу прибывали новые волны мигрантов. Это самоубийство. Мы не хотим подвергаться этому самоубийству", - заявил глава минобороны. При этом он обещает, что если на ближайших выборах, которые пройдут через две недели, у власти останется партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, то Польша сохранит жесткую позицию по вопросу миграции. "Гарантом жесткой и решительной политики является PiS. У нас есть ясность в том, что если к власти придет оппозиция, они согласятся на это (расселение мигрантов – ред.)", - сказал Блащак.

https://ria.ru/20230928/migranty-1899165753.html

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Варвара Скокшина

в мире, польша, европа, мариуш блащак, ярослав качиньский, евросоюз, право и справедливость