https://ria.ru/20231003/polsha-1900114809.html
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным - РИА Новости, 03.10.2023
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерен принять Европейский союз. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:53
2023-10-03T10:53
2023-10-03T11:14
в мире
польша
европа
мариуш блащак
ярослав качиньский
евросоюз
право и справедливость
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерен принять Европейский союз. "Это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза. Это такая политика, которая связана с социальной инженерией, с попыткой перестроить следующий этап эволюции и, следовательно, изменения населения в Европе", - заявил Блащак, говоря о планах расселения нелегальных мигрантов по странам Евросоюза. Он отметил, что многие мигранты не хотят интегрироваться в европейское общество. "Они вовсе не хотят интегрироваться, напротив, они хотят навязать свой порядок Европе. Это чрезвычайно опасно, и этот механизм переселения является лишь стимулом для того, чтобы в Европу прибывали новые волны мигрантов. Это самоубийство. Мы не хотим подвергаться этому самоубийству", - заявил глава минобороны. При этом он обещает, что если на ближайших выборах, которые пройдут через две недели, у власти останется партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, то Польша сохранит жесткую позицию по вопросу миграции. "Гарантом жесткой и решительной политики является PiS. У нас есть ясность в том, что если к власти придет оппозиция, они согласятся на это (расселение мигрантов – ред.)", - сказал Блащак.
https://ria.ru/20230928/migranty-1899165753.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, европа, мариуш блащак, ярослав качиньский, евросоюз, право и справедливость
В мире, Польша, Европа, Мариуш Блащак, Ярослав Качиньский, Евросоюз, Право и справедливость
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным
В Польше назвали миграционный пакт, который хочет принять ЕС, самоубийственным