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В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным - РИА Новости, 03.10.2023
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10:53 03.10.2023 (обновлено: 11:14 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/polsha-1900114809.html
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным - РИА Новости, 03.10.2023
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерен принять Европейский союз. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:53
2023-10-03T11:14
в мире
польша
европа
мариуш блащак
ярослав качиньский
евросоюз
право и справедливость
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерен принять Европейский союз. "Это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза. Это такая политика, которая связана с социальной инженерией, с попыткой перестроить следующий этап эволюции и, следовательно, изменения населения в Европе", - заявил Блащак, говоря о планах расселения нелегальных мигрантов по странам Евросоюза. Он отметил, что многие мигранты не хотят интегрироваться в европейское общество. "Они вовсе не хотят интегрироваться, напротив, они хотят навязать свой порядок Европе. Это чрезвычайно опасно, и этот механизм переселения является лишь стимулом для того, чтобы в Европу прибывали новые волны мигрантов. Это самоубийство. Мы не хотим подвергаться этому самоубийству", - заявил глава минобороны. При этом он обещает, что если на ближайших выборах, которые пройдут через две недели, у власти останется партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, то Польша сохранит жесткую позицию по вопросу миграции. "Гарантом жесткой и решительной политики является PiS. У нас есть ясность в том, что если к власти придет оппозиция, они согласятся на это (расселение мигрантов – ред.)", - сказал Блащак.
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в мире, польша, европа, мариуш блащак, ярослав качиньский, евросоюз, право и справедливость
В мире, Польша, Европа, Мариуш Блащак, Ярослав Качиньский, Евросоюз, Право и справедливость
В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным

В Польше назвали миграционный пакт, который хочет принять ЕС, самоубийственным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерен принять Европейский союз.
"Это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза. Это такая политика, которая связана с социальной инженерией, с попыткой перестроить следующий этап эволюции и, следовательно, изменения населения в Европе", - заявил Блащак, говоря о планах расселения нелегальных мигрантов по странам Евросоюза.
Он отметил, что многие мигранты не хотят интегрироваться в европейское общество. "Они вовсе не хотят интегрироваться, напротив, они хотят навязать свой порядок Европе. Это чрезвычайно опасно, и этот механизм переселения является лишь стимулом для того, чтобы в Европу прибывали новые волны мигрантов. Это самоубийство. Мы не хотим подвергаться этому самоубийству", - заявил глава минобороны.
При этом он обещает, что если на ближайших выборах, которые пройдут через две недели, у власти останется партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, то Польша сохранит жесткую позицию по вопросу миграции. "Гарантом жесткой и решительной политики является PiS. У нас есть ясность в том, что если к власти придет оппозиция, они согласятся на это (расселение мигрантов – ред.)", - сказал Блащак.
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В миреПольшаЕвропаМариуш БлащакЯрослав КачиньскийЕвросоюзПраво и справедливость
 
 
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