https://ria.ru/20231003/polsha-1900082972.html

Власти Польши пригрозили Зеленскому

Власти Польши пригрозили Зеленскому - РИА Новости, 03.10.2023

Власти Польши пригрозили Зеленскому

Украине не стоит налаживать связи в Европе за счет ухудшения отношений с "проверенными партнерами", неуважение интересов Варшавы может повлиять на "каждое" ее... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T03:45

2023-10-03T03:45

2023-10-03T03:45

в мире

польша

украина

владимир зеленский

марчин пшидач

матеуш моравецкий

право и справедливость

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украине не стоит налаживать связи в Европе за счет ухудшения отношений с "проверенными партнерами", неуважение интересов Варшавы может повлиять на "каждое" ее решение, заявил в интервью еженедельнику Sieci глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.Отвечая на вопрос о нынешнем курсе Владимира Зеленского и впечатлении, что Украина делает ставку на Германию, а не Польшу, Пшидач отметил, что на месте Киева "не стал бы отталкивать проверенных партнеров". Он посоветовал на поддаваться убеждению, что "обещания более крупных государств лучше, чем конкретные действия" стран поменьше."То, что Киев сегодня ищет какой-то дополнительной поддержки, в некотором смысле понятно, пока это не происходит за счет существующих альянсов. Потому что во внешней политике доверие имеет немаловажное значение: однажды утраченное очень трудно восстановить. Польская сторона поддерживала Украину, исходя из интересов собственной безопасности. Но у нас есть и другие интересы. Если их не уважать, очевидно, что это повлияет на каждое наше решение", - намекнул чиновник.Пшидач предостерег украинских дипломатов и политиков от мысли, что они могут искать новых партнеров за счет отношений со своими соседями, отметив, что речь Зеленского в ООН была отрицательно воспринята не только в Польше, но и в целом в регионе.Он добавил, что Варшава будет сотрудничать с Киевом, если их интересы совпадут, но в спорных вопросах она будет "жестко отстаивать свои интересы".Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на съезде правящей партии "Право и справедливость", что Киев сейчас стремится к дружбе с Берлином, а Зеленскому кажется, "что у него будет тесный союз с Германией".В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда отметил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20231002/normalizatsiya-1900068258.html

https://ria.ru/20231002/forum-1900001601.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, владимир зеленский, марчин пшидач, матеуш моравецкий, право и справедливость, генеральная ассамблея оон