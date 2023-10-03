https://ria.ru/20231003/poliomielit-1900204102.html
В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре
В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 03.10.2023
В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре
Вакцин для профилактики полиомиелита достаточно во всех регионах России, общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:21
2023-10-03T16:21
2023-10-03T16:21
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вакцин для профилактики полиомиелита достаточно во всех регионах России, общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка детских вакцин для профилактики полиомиелита. "В настоящее время вакцины для профилактики полиомиелита имеются в достаточном количестве во всех субъектах Российской Федерации. Общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз. Ввод вакцин в гражданский оборот в 2023 году составил более 6,5 миллиона доз, что соответствует среднегодовым значениями прошлых лет", - говорится в сообщении. Вакцины в рамках национального календаря прививок законтрактованы в полном объеме, их поставки идут по графику, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231002/vaktsina-1899834744.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре
Росздравнадзор: в регионах достаточно вакцин для профилактики полиомиелита