https://ria.ru/20231003/poliomielit-1900204102.html

В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре

В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 03.10.2023

В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре

Вакцин для профилактики полиомиелита достаточно во всех регионах России, общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:21

2023-10-03T16:21

2023-10-03T16:21

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вакцин для профилактики полиомиелита достаточно во всех регионах России, общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка детских вакцин для профилактики полиомиелита. "В настоящее время вакцины для профилактики полиомиелита имеются в достаточном количестве во всех субъектах Российской Федерации. Общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз. Ввод вакцин в гражданский оборот в 2023 году составил более 6,5 миллиона доз, что соответствует среднегодовым значениями прошлых лет", - говорится в сообщении. Вакцины в рамках национального календаря прививок законтрактованы в полном объеме, их поставки идут по графику, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231002/vaktsina-1899834744.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)