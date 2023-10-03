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В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 03.10.2023
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16:21 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/poliomielit-1900204102.html
В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре
В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 03.10.2023
В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре
Вакцин для профилактики полиомиелита достаточно во всех регионах России, общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:21
2023-10-03T16:21
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вакцин для профилактики полиомиелита достаточно во всех регионах России, общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка детских вакцин для профилактики полиомиелита. "В настоящее время вакцины для профилактики полиомиелита имеются в достаточном количестве во всех субъектах Российской Федерации. Общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз. Ввод вакцин в гражданский оборот в 2023 году составил более 6,5 миллиона доз, что соответствует среднегодовым значениями прошлых лет", - говорится в сообщении. Вакцины в рамках национального календаря прививок законтрактованы в полном объеме, их поставки идут по графику, уточнили в ведомстве.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В регионах достаточно вакцин от полиомиелита, заявили в Росздравнадзоре

Росздравнадзор: в регионах достаточно вакцин для профилактики полиомиелита

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПрививочный кабинет в поликлинике
Прививочный кабинет в поликлинике - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Прививочный кабинет в поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вакцин для профилактики полиомиелита достаточно во всех регионах России, общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка детских вакцин для профилактики полиомиелита.
«
"В настоящее время вакцины для профилактики полиомиелита имеются в достаточном количестве во всех субъектах Российской Федерации. Общий остаток составляет более 4,5 миллионов доз. Ввод вакцин в гражданский оборот в 2023 году составил более 6,5 миллиона доз, что соответствует среднегодовым значениями прошлых лет", - говорится в сообщении.
Вакцины в рамках национального календаря прививок законтрактованы в полном объеме, их поставки идут по графику, уточнили в ведомстве.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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