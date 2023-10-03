https://ria.ru/20231003/podpiska-1900264751.html

Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров

Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров - РИА Новости, 03.10.2023

Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров

Американский стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность повысить цены на свои подписки после того, как закончится забастовка актеров в Голливуде,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:54

2023-10-03T18:54

2023-10-03T18:56

технологии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность повысить цены на свои подписки после того, как закончится забастовка актеров в Голливуде, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ранее сервис убрал для новых пользователей в США и Великобритании базовую подписку, которая была самым дешевым вариантом просмотра без рекламы. Сейчас стоимость подписки с рекламой составляет 6,99 доллара в месяц, а без рекламы - 15,49 доллара. "Netflix планирует поднять цены на свой сервис без рекламы через несколько месяцев после окончания продолжающейся забастовки голливудских актеров", - пишет газета со слов источников. WSJ уточняет, что пока не известно, какой будет новая цена и когда именно решение о повышении стоимости будет принято. Сначала цена на подписки может быть повышена для рынков США и Канады, но впоследствии это коснется пользователей по всему миру, пишет газета. Гильдия киноактеров начала забастовку 14 июля, после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

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сша

голливуд

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, дженнифер лоуренс, netflix, amazon, голливуд, великобритания