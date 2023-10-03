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Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров - РИА Новости, 03.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:54 03.10.2023 (обновлено: 18:56 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/podpiska-1900264751.html
Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров
Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров - РИА Новости, 03.10.2023
Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров
Американский стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность повысить цены на свои подписки после того, как закончится забастовка актеров в Голливуде,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:54
2023-10-03T18:56
технологии
сша
дженнифер лоуренс
netflix
amazon
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность повысить цены на свои подписки после того, как закончится забастовка актеров в Голливуде, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ранее сервис убрал для новых пользователей в США и Великобритании базовую подписку, которая была самым дешевым вариантом просмотра без рекламы. Сейчас стоимость подписки с рекламой составляет 6,99 доллара в месяц, а без рекламы - 15,49 доллара. "Netflix планирует поднять цены на свой сервис без рекламы через несколько месяцев после окончания продолжающейся забастовки голливудских актеров", - пишет газета со слов источников. WSJ уточняет, что пока не известно, какой будет новая цена и когда именно решение о повышении стоимости будет принято. Сначала цена на подписки может быть повышена для рынков США и Канады, но впоследствии это коснется пользователей по всему миру, пишет газета. Гильдия киноактеров начала забастовку 14 июля, после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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технологии, сша, дженнифер лоуренс, netflix, amazon, голливуд, великобритания
Технологии, США, Дженнифер Лоуренс, Netflix, Amazon, Голливуд, Великобритания, Культура
Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров

WSJ: Netflix хочет повысить цены подписок после забастовки актеров в Голливуде

© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность повысить цены на свои подписки после того, как закончится забастовка актеров в Голливуде, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ранее сервис убрал для новых пользователей в США и Великобритании базовую подписку, которая была самым дешевым вариантом просмотра без рекламы. Сейчас стоимость подписки с рекламой составляет 6,99 доллара в месяц, а без рекламы - 15,49 доллара.
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"Netflix планирует поднять цены на свой сервис без рекламы через несколько месяцев после окончания продолжающейся забастовки голливудских актеров", - пишет газета со слов источников.
WSJ уточняет, что пока не известно, какой будет новая цена и когда именно решение о повышении стоимости будет принято. Сначала цена на подписки может быть повышена для рынков США и Канады, но впоследствии это коснется пользователей по всему миру, пишет газета.
Гильдия киноактеров начала забастовку 14 июля, после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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