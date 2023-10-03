https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900294877.html

Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины осталось на два месяца

Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины осталось на два месяца - РИА Новости, 03.10.2023

Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины осталось на два месяца

Администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Белого РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T21:08

2023-10-03T21:08

2023-10-03T21:23

в мире

украина

россия

сша

джон кирби

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сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того", - сказал Кирби, отвечая на вопрос, сколько в сложившейся ситуации с бюджетным кризисом Вашингтон сможет продолжать оказывать поддержку Киеву.Представитель администрации подчеркнул, что сроки "зависят от ситуации на поле боя, объема пакетов предоставляемой помощи и того, что необходимо Украине".В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. В качестве условия его принятия из законопроекта были исключены ассигнования, предназначенные на поддержку Украины. Президент США Джо Байден, подписав временный бюджет, заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Во вторник он заверил союзников, что "его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231003/bayden-1900289373.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, джон кирби, джо байден, сергей лавров, нато