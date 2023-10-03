Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины осталось на два месяца - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 03.10.2023 (обновлено: 21:23 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900294877.html
Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины осталось на два месяца
Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины осталось на два месяца - РИА Новости, 03.10.2023
Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины осталось на два месяца
Администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Белого РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T21:08
2023-10-03T21:23
в мире
украина
россия
сша
джон кирби
джо байден
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того", - сказал Кирби, отвечая на вопрос, сколько в сложившейся ситуации с бюджетным кризисом Вашингтон сможет продолжать оказывать поддержку Киеву.Представитель администрации подчеркнул, что сроки "зависят от ситуации на поле боя, объема пакетов предоставляемой помощи и того, что необходимо Украине".В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. В качестве условия его принятия из законопроекта были исключены ассигнования, предназначенные на поддержку Украины. Президент США Джо Байден, подписав временный бюджет, заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Во вторник он заверил союзников, что "его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231003/bayden-1900289373.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джон кирби, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джон Кирби, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины осталось на два месяца

Белый дом: США располагают средствами на поддержку Украины всего на два месяца

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того", - сказал Кирби, отвечая на вопрос, сколько в сложившейся ситуации с бюджетным кризисом Вашингтон сможет продолжать оказывать поддержку Киеву.
Представитель администрации подчеркнул, что сроки "зависят от ситуации на поле боя, объема пакетов предоставляемой помощи и того, что необходимо Украине".
В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. В качестве условия его принятия из законопроекта были исключены ассигнования, предназначенные на поддержку Украины. Президент США Джо Байден, подписав временный бюджет, заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Во вторник он заверил союзников, что "его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
СМИ: Байден заявил союзникам, что будет поддерживать Украину
Вчера, 20:13
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжон КирбиДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала