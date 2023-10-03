https://ria.ru/20231003/ploschadka-1900216438.html

Новую тематическую детскую площадку обустроили в парке у реки Жужи в Москве

Новую тематическую детскую площадку обустроили в парке у реки Жужи в Москве - РИА Новости, 03.10.2023

Новую тематическую детскую площадку обустроили в парке у реки Жужи в Москве

Новую тематическую детскую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:12

2023-10-03T17:12

2023-10-03T17:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900213024_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_166b8ae83d6c6ee6b89dd24ce27907ce.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новую тематическую детскую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Тематическую детскую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи. Она расположилась в районе дома 42, корпус 2 на улице Академика Миллионщикова на месте ранее демонтированных гаражей", - сказано в сообщении. Отмечается, что площадка состоит из трех зон и рассчитана на детей от года до семи лет. Экологичное оборудование выполнено в традициях русского деревянного зодчества. "Что ожидает ребят: большой игровой комплекс в виде замка. Башенки замка соединены подвесными мостами-препятствиями с перилами. Сюда можно забраться по подъемным канатным лазам или вертикальным лесенкам, а потом скатиться с горки. Высокий игровой комплекс с двумя башнями разного размера, соединенными между собой подвесным мостом, и двумя игровыми домиками-хижинами", - добавили в комплексе. Кроме того, для детей сделали игровой элемент со столбами, напоминающими стволы деревьев с отходящими от них ветками — по ним можно взбираться. Между столбами натянуты канаты для балансировки и сетки для лазания, там также есть карусель и пружинная качалка, а рядом с площадкой установили качели, обустроили воркаут-зоны и сделали большое и два малых футбольных поля.

https://ria.ru/20230723/moskva-1885978588.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы