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Новую тематическую детскую площадку обустроили в парке у реки Жужи в Москве - РИА Новости, 03.10.2023
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17:12 03.10.2023
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Новую тематическую детскую площадку обустроили в парке у реки Жужи в Москве
Новую тематическую детскую площадку обустроили в парке у реки Жужи в Москве - РИА Новости, 03.10.2023
Новую тематическую детскую площадку обустроили в парке у реки Жужи в Москве
Новую тематическую детскую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:12
2023-10-03T17:12
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новую тематическую детскую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Тематическую детскую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи. Она расположилась в районе дома 42, корпус 2 на улице Академика Миллионщикова на месте ранее демонтированных гаражей", - сказано в сообщении. Отмечается, что площадка состоит из трех зон и рассчитана на детей от года до семи лет. Экологичное оборудование выполнено в традициях русского деревянного зодчества. &quot;Что ожидает ребят: большой игровой комплекс в виде замка. Башенки замка соединены подвесными мостами-препятствиями с перилами. Сюда можно забраться по подъемным канатным лазам или вертикальным лесенкам, а потом скатиться с горки. Высокий игровой комплекс с двумя башнями разного размера, соединенными между собой подвесным мостом, и двумя игровыми домиками-хижинами&quot;, - добавили в комплексе. Кроме того, для детей сделали игровой элемент со столбами, напоминающими стволы деревьев с отходящими от них ветками — по ним можно взбираться. Между столбами натянуты канаты для балансировки и сетки для лазания, там также есть карусель и пружинная качалка, а рядом с площадкой установили качели, обустроили воркаут-зоны и сделали большое и два малых футбольных поля.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Новую тематическую детскую площадку обустроили в парке у реки Жужи в Москве

© Фото : пресс-служба Департамента капитального ремонта города МосквыНовая тематическая детская площадка "Логово разбойника" в парке в пойме реки Жужи в Москве
Новая тематическая детская площадка Логово разбойника в парке в пойме реки Жужи в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы
Новая тематическая детская площадка "Логово разбойника" в парке в пойме реки Жужи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новую тематическую детскую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Тематическую детскую площадку "Логово разбойника" обустроили в парке в пойме реки Жужи. Она расположилась в районе дома 42, корпус 2 на улице Академика Миллионщикова на месте ранее демонтированных гаражей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что площадка состоит из трех зон и рассчитана на детей от года до семи лет. Экологичное оборудование выполнено в традициях русского деревянного зодчества.
«

"Что ожидает ребят: большой игровой комплекс в виде замка. Башенки замка соединены подвесными мостами-препятствиями с перилами. Сюда можно забраться по подъемным канатным лазам или вертикальным лесенкам, а потом скатиться с горки. Высокий игровой комплекс с двумя башнями разного размера, соединенными между собой подвесным мостом, и двумя игровыми домиками-хижинами", - добавили в комплексе.

Кроме того, для детей сделали игровой элемент со столбами, напоминающими стволы деревьев с отходящими от них ветками — по ним можно взбираться. Между столбами натянуты канаты для балансировки и сетки для лазания, там также есть карусель и пружинная качалка, а рядом с площадкой установили качели, обустроили воркаут-зоны и сделали большое и два малых футбольных поля.
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