https://ria.ru/20231003/plany-1900214203.html

Лавров и главы МИД Южной Осетии и Абхазии подписали планы консультаций

Лавров и главы МИД Южной Осетии и Абхазии подписали планы консультаций - РИА Новости, 03.10.2023

Лавров и главы МИД Южной Осетии и Абхазии подписали планы консультаций

В ходе встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентами Южной Осетии и Абхазии и главами МИД республик подписаны планы консультаций... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:01

2023-10-03T17:01

2023-10-03T17:01

россия

сергей лавров

южная осетия

абхазия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В ходе встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентами Южной Осетии и Абхазии и главами МИД республик подписаны планы консультаций внешнеполитических ведомств трех стран на ближайшие два года, сообщили в российском МИД. "Министры также подписали планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и Абхазии, России и Южной Осетии на 2024-2025 годы", - говорится в сообщении о встрече Лаврова с главами Южной Осетии и Абхазии, в которых участвовали министры иностранных дел республик. Подчеркивается, что также стороны "сверили часы" по внешнеполитической проблематике, в том числе по координации в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в том числе налаживании отношений Сухума и Цхинвала с иностранными государствами.

https://ria.ru/20231003/lavrov-1900164806.html

россия

южная осетия

абхазия

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россия, сергей лавров, южная осетия, абхазия