https://ria.ru/20231003/plany-1900214203.html
Лавров и главы МИД Южной Осетии и Абхазии подписали планы консультаций
Лавров и главы МИД Южной Осетии и Абхазии подписали планы консультаций - РИА Новости, 03.10.2023
Лавров и главы МИД Южной Осетии и Абхазии подписали планы консультаций
В ходе встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентами Южной Осетии и Абхазии и главами МИД республик подписаны планы консультаций... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:01
2023-10-03T17:01
2023-10-03T17:01
россия
сергей лавров
южная осетия
абхазия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В ходе встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентами Южной Осетии и Абхазии и главами МИД республик подписаны планы консультаций внешнеполитических ведомств трех стран на ближайшие два года, сообщили в российском МИД. "Министры также подписали планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и Абхазии, России и Южной Осетии на 2024-2025 годы", - говорится в сообщении о встрече Лаврова с главами Южной Осетии и Абхазии, в которых участвовали министры иностранных дел республик. Подчеркивается, что также стороны "сверили часы" по внешнеполитической проблематике, в том числе по координации в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в том числе налаживании отношений Сухума и Цхинвала с иностранными государствами.
https://ria.ru/20231003/lavrov-1900164806.html
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россия, сергей лавров, южная осетия, абхазия
Россия, Сергей Лавров, Южная Осетия, Абхазия
Лавров и главы МИД Южной Осетии и Абхазии подписали планы консультаций
Лавров и МИД Южной Осетии и Абхазии подписали планы консультаций на два года