Это навсегда. СМИ раскрыли ужасающий план США по Украине
Fox News: США сделали конфликт на Украине вечной войной
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки сделали из вооруженного конфликта на Украине новую "вечную войну", пишет Fox News.
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"Украина официально стала новой бесконечной войной Америки", — говорится в материале.
Администрация Джо Байдена, подчеркнули обозреватели, повторяет тот же сценарий, проводимый администрациями предыдущих американских президентов, устроивших боевые действий в таких странах, как Афганистан и Ирак.
Повториться может так же и окончание этого сценария, в ходе которых никакой победы не было достигнуто, а миллиарды долларов потрачены впустую, посчитали авторы материала.
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"Миллиарды, поступающие из США в адрес украинского правительства в виде "экономической поддержки", долгосрочные гарантии безопасности и уже начавшиеся восстановительные работы не могут не вызывать чувства дежавю", — указали журналисты.
Ранее издание Politico сообщало, что США объявят о предоставлении очередного пакета помощи Украине на этой неделе.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.