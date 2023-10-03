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Это навсегда. СМИ раскрыли ужасающий план США по Украине - РИА Новости, 03.10.2023
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16:09 03.10.2023 (обновлено: 17:07 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/plan-1900200748.html
Это навсегда. СМИ раскрыли ужасающий план США по Украине
Это навсегда. СМИ раскрыли ужасающий план США по Украине - РИА Новости, 03.10.2023
Это навсегда. СМИ раскрыли ужасающий план США по Украине
Соединенные Штаты Америки сделали из вооруженного конфликта на Украине новую "вечную войну", пишет Fox News. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:09
2023-10-03T17:07
украина
сша
россия
джо байден
политика
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки сделали из вооруженного конфликта на Украине новую "вечную войну", пишет Fox News.&quot;Украина официально стала новой бесконечной войной Америки&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что теперь Украина для Белого дома – новая одержимость, которую можно использовать для своих целей, отметив, что США и другие западные страны ожидают долгого продолжения конфликта с Россией на несколько лет.Администрация Джо Байдена, подчеркнули обозреватели, повторяет тот же сценарий, проводимый администрациями предыдущих американских президентов, устроивших боевые действий в таких странах, как Афганистан и Ирак.Повториться может так же и окончание этого сценария, в ходе которых никакой победы не было достигнуто, а миллиарды долларов потрачены впустую, посчитали авторы материала.&quot;Миллиарды, поступающие из США в адрес украинского правительства в виде &quot;экономической поддержки&quot;, долгосрочные гарантии безопасности и уже начавшиеся восстановительные работы не могут не вызывать чувства дежавю&quot;, — указали журналисты.Ранее издание Politico сообщало, что США объявят о предоставлении очередного пакета помощи Украине на этой неделе.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
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украина, сша, россия, джо байден, политика
Украина, США, Россия, Джо Байден, Политика
Это навсегда. СМИ раскрыли ужасающий план США по Украине

Fox News: США сделали конфликт на Украине вечной войной

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки сделали из вооруженного конфликта на Украине новую "вечную войну", пишет Fox News.
«

"Украина официально стала новой бесконечной войной Америки", — говорится в материале.

Журналисты указали, что теперь Украина для Белого дома – новая одержимость, которую можно использовать для своих целей, отметив, что США и другие западные страны ожидают долгого продолжения конфликта с Россией на несколько лет.
Администрация Джо Байдена, подчеркнули обозреватели, повторяет тот же сценарий, проводимый администрациями предыдущих американских президентов, устроивших боевые действий в таких странах, как Афганистан и Ирак.
Повториться может так же и окончание этого сценария, в ходе которых никакой победы не было достигнуто, а миллиарды долларов потрачены впустую, посчитали авторы материала.
«

"Миллиарды, поступающие из США в адрес украинского правительства в виде "экономической поддержки", долгосрочные гарантии безопасности и уже начавшиеся восстановительные работы не могут не вызывать чувства дежавю", — указали журналисты.

Ранее издание Politico сообщало, что США объявят о предоставлении очередного пакета помощи Украине на этой неделе.

В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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