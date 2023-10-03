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Россияне стали лидерами по турпотоку на остров Пхукет

Россияне стали лидерами по турпотоку на остров Пхукет - РИА Новости, 03.10.2023

Россияне стали лидерами по турпотоку на остров Пхукет

Россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на тайском курортном острове Пхукет за сентябрь 2023 года, сообщает портал Thaiger со... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:49

2023-10-03T11:49

2023-10-03T11:49

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на тайском курортном острове Пхукет за сентябрь 2023 года, сообщает портал Thaiger со ссылкой на отчет иммиграционной службы. "Отчет показал, что россияне возглавили список прибывших на Пхукет, их насчитывалось 40 210 человек. За ними следуют 37 343 прибывших из Китая, 21 108 из Австралии, 18 990 из Индии и 13 086 из Малайзии", – пишет издание. Уточняется, что всего 242 780 иностранцев прибыли на Пхукет самолетом за месяц. По данным Thaiger, в сентябре иммиграционная служба Пхукета выдала девять "желтых карточек" – последних предупреждений туристам, за которыми, в случае последующих проступков, следует депортация. В число получателей карточек вошли два человека из Великобритании, два из Мьянмы и один из России. Ранее директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен заявил, что Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из РФ. Он добавил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней.

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новости - туризм, пхукет (остров), куда можно лететь, отдых на море, туризм