https://ria.ru/20231003/piraty-1900080280.html

США подверглись нашествию пиратов

США подверглись нашествию пиратов - РИА Новости, 03.10.2023

США подверглись нашествию пиратов

В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители вынуждены отбиваться от "пиратов", которые грабят яхты и плавучие дома, сообщает Fox News. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T02:03

2023-10-03T02:03

2023-10-03T02:03

в мире

сша

калифорния

сан-франциско

окленд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/09/1556860902_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_05ed15546be8d75710a95e65e8262d27.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители вынуждены отбиваться от "пиратов", которые грабят яхты и плавучие дома, сообщает Fox News."Жители и местная муниципальная комиссия заявили, что "пираты" являются частью разразившегося в Окленде кризиса с бездомными, который затронул водные пути", - говорится в статье.Как отмечает телеканал, данная проблема возникла летом, когда бездомные начали использовать заброшенные или краденные лодки для совершения "рейдов" в устье реки Окленд-Аламеда, где расположено более трех тысяч причалов.По словам бывшего капитана местного порта Брока де Лаппе, людям, живущим в плавучих домах и яхтах в заливе, приходилось оказывать физическое сопротивление "морским разбойникам", грабящим их суда, при этом преступность выросла "до поистине невыносимого уровня".Одна из местных жительниц в ходе заседания Комиссии по охране и развитию залива Сан-Франциско на условиях анонимности рассказала, как ночью услышала крики о помощи в устье реки. Она обнаружила испуганного молодого человека на дрейфующем паруснике, который подвергся нападению "пиратов".В августе газета Wall Street Journal сообщила, что число бездомных в США выросло на рекордные за 16 лет 11% по сравнению с прошлым годом. По данным издания, в Штатах насчитывается более 577 тысяч бездомных.

https://ria.ru/20230927/marodery-1898965696.html

https://ria.ru/20230816/strelba-1890324776.html

сша

калифорния

сан-франциско

окленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, калифорния, сан-франциско, окленд