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США подверглись нашествию пиратов - РИА Новости, 03.10.2023
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02:03 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/piraty-1900080280.html
США подверглись нашествию пиратов
США подверглись нашествию пиратов - РИА Новости, 03.10.2023
США подверглись нашествию пиратов
В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители вынуждены отбиваться от "пиратов", которые грабят яхты и плавучие дома, сообщает Fox News. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T02:03
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в мире
сша
калифорния
сан-франциско
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители вынуждены отбиваться от "пиратов", которые грабят яхты и плавучие дома, сообщает Fox News."Жители и местная муниципальная комиссия заявили, что "пираты" являются частью разразившегося в Окленде кризиса с бездомными, который затронул водные пути", - говорится в статье.Как отмечает телеканал, данная проблема возникла летом, когда бездомные начали использовать заброшенные или краденные лодки для совершения "рейдов" в устье реки Окленд-Аламеда, где расположено более трех тысяч причалов.По словам бывшего капитана местного порта Брока де Лаппе, людям, живущим в плавучих домах и яхтах в заливе, приходилось оказывать физическое сопротивление "морским разбойникам", грабящим их суда, при этом преступность выросла "до поистине невыносимого уровня".Одна из местных жительниц в ходе заседания Комиссии по охране и развитию залива Сан-Франциско на условиях анонимности рассказала, как ночью услышала крики о помощи в устье реки. Она обнаружила испуганного молодого человека на дрейфующем паруснике, который подвергся нападению "пиратов".В августе газета Wall Street Journal сообщила, что число бездомных в США выросло на рекордные за 16 лет 11% по сравнению с прошлым годом. По данным издания, в Штатах насчитывается более 577 тысяч бездомных.
https://ria.ru/20230927/marodery-1898965696.html
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в мире, сша, калифорния, сан-франциско, окленд
В мире, США, Калифорния, Сан-Франциско, Окленд
США подверглись нашествию пиратов

Fox: в заливе Сан-Франциско появились пираты, грабящие местных жителей

CC BY 2.0 / Nicolas Raymond / Golden Dawn Bridge – HDRМост Золотые ворота
Мост Золотые ворота - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CC BY 2.0 / Nicolas Raymond / Golden Dawn Bridge – HDR
Мост Золотые ворота. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители вынуждены отбиваться от "пиратов", которые грабят яхты и плавучие дома, сообщает Fox News.
"Жители и местная муниципальная комиссия заявили, что "пираты" являются частью разразившегося в Окленде кризиса с бездомными, который затронул водные пути", - говорится в статье.
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Как отмечает телеканал, данная проблема возникла летом, когда бездомные начали использовать заброшенные или краденные лодки для совершения "рейдов" в устье реки Окленд-Аламеда, где расположено более трех тысяч причалов.
По словам бывшего капитана местного порта Брока де Лаппе, людям, живущим в плавучих домах и яхтах в заливе, приходилось оказывать физическое сопротивление "морским разбойникам", грабящим их суда, при этом преступность выросла "до поистине невыносимого уровня".
Одна из местных жительниц в ходе заседания Комиссии по охране и развитию залива Сан-Франциско на условиях анонимности рассказала, как ночью услышала крики о помощи в устье реки. Она обнаружила испуганного молодого человека на дрейфующем паруснике, который подвергся нападению "пиратов".
В августе газета Wall Street Journal сообщила, что число бездомных в США выросло на рекордные за 16 лет 11% по сравнению с прошлым годом. По данным издания, в Штатах насчитывается более 577 тысяч бездомных.
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