Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/pevkur-1900115254.html
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область - РИА Новости, 03.10.2023
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил с рабочим визитом Украину, в частности побывал в Киевской области, сообщили во вторник в телеграм-канале Киевской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:56
2023-10-03T10:56
в мире
киевская область
эстония
украина
ханно певкур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900113526_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_763926d2043bce70ac6c22c86be9d66f.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил с рабочим визитом Украину, в частности побывал в Киевской области, сообщили во вторник в телеграм-канале Киевской областной военной администрации. "В Киевской области с рабочим визитом побывал министр обороны Эстонской республики Ханно Певкур. Министр побывал на Гостомельском шоссе – там продолжается активное восстановление жилого сектора и дороги. Посмотрел на работы по возведению многоквартирных домов в ЖК "Ирпенские Липки", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации. По ее информации, это второй визит министра в Киевскую область. Первый раз он приезжал в июне прошлого года. Кроме того, в ходе визита на Украину Певкур встретился с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20231001/vstrecha-1899779061.html
киевская область
эстония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900113526_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_322e21b1e81fab31a81e89192e928466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, эстония, украина, ханно певкур
В мире, Киевская область, Эстония, Украина, Ханно Певкур
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область

Министр обороны Эстонии побывал с рабочим визитом в Киевской области

© Фото : Киевская областная военная администрацияМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур с рабочим визитом в Киевской области
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур с рабочим визитом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Киевская областная военная администрация
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур с рабочим визитом в Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил с рабочим визитом Украину, в частности побывал в Киевской области, сообщили во вторник в телеграм-канале Киевской областной военной администрации.
"В Киевской области с рабочим визитом побывал министр обороны Эстонской республики Ханно Певкур. Министр побывал на Гостомельском шоссе – там продолжается активное восстановление жилого сектора и дороги. Посмотрел на работы по возведению многоквартирных домов в ЖК "Ирпенские Липки", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
По ее информации, это второй визит министра в Киевскую область. Первый раз он приезжал в июне прошлого года.
Кроме того, в ходе визита на Украину Певкур встретился с Владимиром Зеленским.
Двусторонняя встреча Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля и Министра обороны Украины Рустема Умерова
Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым
1 октября, 17:33
 
В миреКиевская областьЭстонияУкраинаХанно Певкур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала