https://ria.ru/20231003/pevkur-1900115254.html
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область - РИА Новости, 03.10.2023
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил с рабочим визитом Украину, в частности побывал в Киевской области, сообщили во вторник в телеграм-канале Киевской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:56
2023-10-03T10:56
2023-10-03T10:56
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украина
ханно певкур
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил с рабочим визитом Украину, в частности побывал в Киевской области, сообщили во вторник в телеграм-канале Киевской областной военной администрации. "В Киевской области с рабочим визитом побывал министр обороны Эстонской республики Ханно Певкур. Министр побывал на Гостомельском шоссе – там продолжается активное восстановление жилого сектора и дороги. Посмотрел на работы по возведению многоквартирных домов в ЖК "Ирпенские Липки", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации. По ее информации, это второй визит министра в Киевскую область. Первый раз он приезжал в июне прошлого года. Кроме того, в ходе визита на Украину Певкур встретился с Владимиром Зеленским.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, эстония, украина, ханно певкур
В мире, Киевская область, Эстония, Украина, Ханно Певкур
Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область
Министр обороны Эстонии побывал с рабочим визитом в Киевской области