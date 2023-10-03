https://ria.ru/20231003/pevkur-1900115254.html

Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область

Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область - РИА Новости, 03.10.2023

Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил с рабочим визитом Украину, в частности побывал в Киевской области, сообщили во вторник в телеграм-канале Киевской... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:56

2023-10-03T10:56

2023-10-03T10:56

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ханно певкур

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил с рабочим визитом Украину, в частности побывал в Киевской области, сообщили во вторник в телеграм-канале Киевской областной военной администрации. "В Киевской области с рабочим визитом побывал министр обороны Эстонской республики Ханно Певкур. Министр побывал на Гостомельском шоссе – там продолжается активное восстановление жилого сектора и дороги. Посмотрел на работы по возведению многоквартирных домов в ЖК "Ирпенские Липки", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации. По ее информации, это второй визит министра в Киевскую область. Первый раз он приезжал в июне прошлого года. Кроме того, в ходе визита на Украину Певкур встретился с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20231001/vstrecha-1899779061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киевская область, эстония, украина, ханно певкур