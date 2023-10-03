https://ria.ru/20231003/peskov-1900180246.html
В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса валют, заявил Песков
В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса валют, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса валют, заявил Песков
Макроэкономическая стабильность в России полностью обеспечена правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:49
2023-10-03T14:49
2023-10-03T14:49
экономика
россия
дмитрий песков
московская биржа
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России полностью обеспечена правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Курс доллара на Московской бирже во вторник утром поднялся выше 100 рублей, впервые с 14 августа. "Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями и макрорегулятора, и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, московская биржа
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Московская биржа
В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса валют, заявил Песков
Песков: макроэкономическая стабильность в России полностью обеспечена