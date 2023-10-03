Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы
Из Эртильского района под Воронежем в зону СВО передали продукты и генераторы
© Фото : администрация Эртильского района Воронежской областиКонсервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области
© Фото : администрация Эртильского района Воронежской области
Консервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Жители Эртильского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные и бензиновые генераторы, а также продукты питания, сообщила во вторник районная администрация в своем Telegram-канале.
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"Очередной гуманитарный груз отправился бойцам СВО. Администрация района совместно с ветеранской организацией ОМВД России по Эртильскому району, с прихожанами храма иконы Иверской иконы Божьей Матери и жителями города, отправили очень нужные для работы в зоне СВО дизельные и бензиновые генераторы", - сообщает райдминистрация.
© Фото : администрация Эртильского района Воронежской областиКонсервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области
© Фото : администрация Эртильского района Воронежской области
Консервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области
Кроме того, жители района передали военнослужащим овощные, рыбные и мясные консервы, печенье, чай.