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Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы - РИА Новости, 03.10.2023
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17:30 03.10.2023
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Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы
Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы - РИА Новости, 03.10.2023
Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы
Жители Эртильского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные и бензиновые генераторы, а также продукты питания, сообщила во вторник... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:30
2023-10-03T17:30
надежные люди
эртильский район
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Жители Эртильского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные и бензиновые генераторы, а также продукты питания, сообщила во вторник районная администрация в своем Telegram-канале. "Очередной гуманитарный груз отправился бойцам СВО. Администрация района совместно с ветеранской организацией ОМВД России по Эртильскому району, с прихожанами храма иконы Иверской иконы Божьей Матери и жителями города, отправили очень нужные для работы в зоне СВО дизельные и бензиновые генераторы", - сообщает райдминистрация.Кроме того, жители района передали военнослужащим овощные, рыбные и мясные консервы, печенье, чай.
эртильский район
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эртильский район, воронеж, воронежская область
Надежные люди, Эртильский район, Воронеж, Воронежская область
Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы

Из Эртильского района под Воронежем в зону СВО передали продукты и генераторы

© Фото : администрация Эртильского района Воронежской областиКонсервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области
Консервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : администрация Эртильского района Воронежской области
Консервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Жители Эртильского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные и бензиновые генераторы, а также продукты питания, сообщила во вторник районная администрация в своем Telegram-канале.
«
"Очередной гуманитарный груз отправился бойцам СВО. Администрация района совместно с ветеранской организацией ОМВД России по Эртильскому району, с прихожанами храма иконы Иверской иконы Божьей Матери и жителями города, отправили очень нужные для работы в зоне СВО дизельные и бензиновые генераторы", - сообщает райдминистрация.
© Фото : администрация Эртильского района Воронежской областиКонсервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области
Консервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : администрация Эртильского района Воронежской области
Консервированные продукты для бойцо в зоне СВО от жителей Эртильского района Воронежской области
Кроме того, жители района передали военнослужащим овощные, рыбные и мясные консервы, печенье, чай.
 
Надежные людиЭртильский районВоронежВоронежская область
 
 
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