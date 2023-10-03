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Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы

Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы - РИА Новости, 03.10.2023

Жители Эртильского района передали в зону СВО продукты и генераторы

Жители Эртильского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные и бензиновые генераторы, а также продукты питания, сообщила во вторник... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:30

2023-10-03T17:30

2023-10-03T17:30

надежные люди

эртильский район

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Жители Эртильского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО дизельные и бензиновые генераторы, а также продукты питания, сообщила во вторник районная администрация в своем Telegram-канале. "Очередной гуманитарный груз отправился бойцам СВО. Администрация района совместно с ветеранской организацией ОМВД России по Эртильскому району, с прихожанами храма иконы Иверской иконы Божьей Матери и жителями города, отправили очень нужные для работы в зоне СВО дизельные и бензиновые генераторы", - сообщает райдминистрация.Кроме того, жители района передали военнослужащим овощные, рыбные и мясные консервы, печенье, чай.

эртильский район

воронеж

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эртильский район, воронеж, воронежская область