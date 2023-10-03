https://ria.ru/20231003/pavlograd-1900093536.html
В Павлограде на Украине повреждено промышленное предприятие
В Павлограде на Украине повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 03.10.2023
В Павлограде на Украине повреждено промышленное предприятие
Производственные объекты разрушены на промышленном предприятии в Павлограде на Украине, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:22
2023-10-03T08:22
2023-10-03T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
павлоград
днепропетровская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Производственные объекты разрушены на промышленном предприятии в Павлограде на Украине, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. Ранее украинское издание "Зеркало недели" писало о взрыве в пригороде Днепропетровска на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Есть разрушение производственных объектов", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. По его словам, в Днепропетровске произошел пожар на частном предприятии.
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsiya-1900084842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, павлоград, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Павлоград, Днепропетровская область
В Павлограде на Украине повреждено промышленное предприятие
В Павлограде на Украине разрушены производственные объекты на промпредприятии