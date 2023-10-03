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СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта - РИА Новости, 03.10.2023
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12:32 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/pasport-1900141432.html
СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта
СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не принял участие во встрече глава внешнеполитических ведомств стран ЕС в Киеве, поскольку "якобы забыл свой... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:32
2023-10-03T12:32
швеция
украина
жозеп боррель
евросоюз
киев
в мире
петер сийярто
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не принял участие во встрече глава внешнеполитических ведомств стран ЕС в Киеве, поскольку "якобы забыл свой паспорт", сообщило во вторник австрийское издание Presse со ссылкой на дипломатические круги. В понедельник находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о проведении в украинской столице заседания Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. По итогам встречи Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. "Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрём якобы забыл свой паспорт, поэтому его не пропустили на польско-украинской границе", - пишет Presse. Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался от участия во встрече, а главы МИД Латвии и Польши не смогли принять участие в ней из-за коронавируса.
https://ria.ru/20230912/shvetsiya-1895840810.html
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швеция, украина, жозеп боррель, евросоюз, киев, в мире, петер сийярто
Швеция, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Киев, В мире, Петер Сийярто
СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта

Presse: Билльстрем пропустил встречу глав МИД ЕС из-за забытого паспорта

© AP Photo / Michael SohnМинистр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не принял участие во встрече глава внешнеполитических ведомств стран ЕС в Киеве, поскольку "якобы забыл свой паспорт", сообщило во вторник австрийское издание Presse со ссылкой на дипломатические круги.
В понедельник находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о проведении в украинской столице заседания Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. По итогам встречи Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро.
"Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрём якобы забыл свой паспорт, поэтому его не пропустили на польско-украинской границе", - пишет Presse.
Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался от участия во встрече, а главы МИД Латвии и Польши не смогли принять участие в ней из-за коронавируса.
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ШвецияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзКиевВ миреПетер Сийярто
 
 
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