https://ria.ru/20231003/pasport-1900141432.html

СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта

СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не принял участие во встрече глава внешнеполитических ведомств стран ЕС в Киеве, поскольку "якобы забыл свой... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:32

2023-10-03T12:32

2023-10-03T12:32

швеция

украина

жозеп боррель

евросоюз

киев

в мире

петер сийярто

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не принял участие во встрече глава внешнеполитических ведомств стран ЕС в Киеве, поскольку "якобы забыл свой паспорт", сообщило во вторник австрийское издание Presse со ссылкой на дипломатические круги. В понедельник находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о проведении в украинской столице заседания Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. По итогам встречи Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. "Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрём якобы забыл свой паспорт, поэтому его не пропустили на польско-украинской границе", - пишет Presse. Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался от участия во встрече, а главы МИД Латвии и Польши не смогли принять участие в ней из-за коронавируса.

https://ria.ru/20230912/shvetsiya-1895840810.html

швеция

украина

киев

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швеция, украина, жозеп боррель, евросоюз, киев, в мире, петер сийярто