https://ria.ru/20231003/parkovki-1900267215.html
В ноябре в Москве изменятся тарифы на платных парковках
В ноябре в Москве изменятся тарифы на платных парковках - РИА Новости, 03.10.2023
В ноябре в Москве изменятся тарифы на платных парковках
С 7 ноября на 3,5% улиц в Москве с платными парковками изменятся тарифы, на семи улицах цена будет снижена, на остальных возрастет, при этом предельный тариф на РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:59
2023-10-03T18:59
2023-10-03T19:08
общество
москва
парковка
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155679/19/1556791998_0:114:3077:1845_1920x0_80_0_0_750ec41d8bed70437915699571d58ad2.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. С 7 ноября на 3,5% улиц в Москве с платными парковками изменятся тарифы, на семи улицах цена будет снижена, на остальных возрастет, при этом предельный тариф на парковку в Москве останется прежним и составит 450 рублей в час, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С 7 ноября на 3,5% улиц с платными парковками изменятся тарифы на парковку. На 7 улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90-100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы. Действующая тарифная сетка — максимальный тариф 450 рублей в час — остается прежней и повышаться не будет", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти решения позволят сделать дороги свободнее, а для местных жителей станет больше доступных мест для стоянки возле дома."С 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц по просьбам местных жителей. Муниципальные депутаты согласовали изменения. Теперь еще больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Для местных жителей парковка остается бесплатной, нужно просто оформить резидентное разрешение", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230821/parkovka-1891294823.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155679/19/1556791998_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_739e21d21e241942be61084e2b9ffb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, парковка, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Парковка, Департамент транспорта г. Москвы
В ноябре в Москве изменятся тарифы на платных парковках
Дептранс сообщил об изменении тарифов на платных парковках в Москве с 7 ноября