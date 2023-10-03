https://ria.ru/20231003/parkovki-1900267215.html

В ноябре в Москве изменятся тарифы на платных парковках

В ноябре в Москве изменятся тарифы на платных парковках - РИА Новости, 03.10.2023

В ноябре в Москве изменятся тарифы на платных парковках

С 7 ноября на 3,5% улиц в Москве с платными парковками изменятся тарифы, на семи улицах цена будет снижена, на остальных возрастет, при этом предельный тариф на РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:59

2023-10-03T18:59

2023-10-03T19:08

общество

москва

парковка

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. С 7 ноября на 3,5% улиц в Москве с платными парковками изменятся тарифы, на семи улицах цена будет снижена, на остальных возрастет, при этом предельный тариф на парковку в Москве останется прежним и составит 450 рублей в час, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С 7 ноября на 3,5% улиц с платными парковками изменятся тарифы на парковку. На 7 улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90-100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы. Действующая тарифная сетка — максимальный тариф 450 рублей в час — остается прежней и повышаться не будет", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти решения позволят сделать дороги свободнее, а для местных жителей станет больше доступных мест для стоянки возле дома."С 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц по просьбам местных жителей. Муниципальные депутаты согласовали изменения. Теперь еще больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Для местных жителей парковка остается бесплатной, нужно просто оформить резидентное разрешение", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230821/parkovka-1891294823.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, парковка, департамент транспорта г. москвы