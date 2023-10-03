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Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, скоро сможет видеть

Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, скоро сможет видеть - РИА Новости, 03.10.2023

Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, скоро сможет видеть

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, откроет глаза примерно через пять дней, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:40

2023-10-03T16:40

2023-10-03T17:35

общество

москва

россия

светлана акулова

сергей собянин

московский зоопарк

хорошие новости

китай

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, откроет глаза примерно через пять дней, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале."Сегодня был плановый осмотр малышки. Глазки должны открыться примерно через пять дней. Вес малютки 1985 граммов, длина без хвоста 37,5, с хвостом — 44,1 сантиметра", — рассказала гендиректор зоопарка.Акулова уточнила, что мама и малышка чувствуют себя хорошо.О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а весной подросших панд познакомили друг с другом.В конце сентября глава города уточнил, что детеныш панды оказался самкой.

https://ria.ru/20230906/panda-1894499150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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