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Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, скоро сможет видеть - РИА Новости, 03.10.2023
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Хорошие новости
 
16:40 03.10.2023 (обновлено: 17:35 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/panda-1900209414.html
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, скоро сможет видеть
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, скоро сможет видеть - РИА Новости, 03.10.2023
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, скоро сможет видеть
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, откроет глаза примерно через пять дней, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:40
2023-10-03T17:35
общество
москва
россия
светлана акулова
сергей собянин
московский зоопарк
хорошие новости
китай
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, откроет глаза примерно через пять дней, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале.&quot;Сегодня был плановый осмотр малышки. Глазки должны открыться примерно через пять дней. Вес малютки 1985 граммов, длина без хвоста 37,5, с хвостом — 44,1 сантиметра&quot;, — рассказала гендиректор зоопарка.Акулова уточнила, что мама и малышка чувствуют себя хорошо.О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а весной подросших панд познакомили друг с другом.В конце сентября глава города уточнил, что детеныш панды оказался самкой.
https://ria.ru/20230906/panda-1894499150.html
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общество, москва, россия, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк, китай, новости - туризм
Общество, Москва, Россия, Светлана Акулова, Сергей Собянин, Московский зоопарк, Хорошие новости, Китай, Новости - Туризм
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, скоро сможет видеть

Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы, откроет глаза через пять дней

© Фото : Светлана Акулова/TelegramДетеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, откроет глаза примерно через пять дней, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в Telegram-канале.
«

"Сегодня был плановый осмотр малышки. Глазки должны открыться примерно через пять дней. Вес малютки 1985 граммов, длина без хвоста 37,5, с хвостом — 44,1 сантиметра", — рассказала гендиректор зоопарка.

Акулова уточнила, что мама и малышка чувствуют себя хорошо.
О рождении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды сообщил в конце августа мэр города Сергей Собянин. Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а весной подросших панд познакомили друг с другом.
В конце сентября глава города уточнил, что детеныш панды оказался самкой.
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