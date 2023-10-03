https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html

В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы

В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы - РИА Новости, 03.10.2023

В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы

Липецкий суд арестовал мужчину на 1 месяц 29 суток, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:25

2023-10-03T19:25

2023-10-03T19:25

происшествия

липецк

следственный комитет россии (ск рф)

липецкая область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Липецкий суд арестовал мужчину на 1 месяц 29 суток, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе региональной судебной системы. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 30 ноября 2023 года", — говорится в сообщении. Следователи задержали в понедельник мужчину, подозреваемого в убийстве четырёхлетней падчерицы. По информации СУ СК по Липецкой области, мужчина вступил в конфликт с супругой, в ходе которого ударил её четырёхлетнюю дочь. Удары оказались смертельными. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).

https://ria.ru/20231003/barnaul-1900101189.html

липецк

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, липецк, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, россия