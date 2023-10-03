https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html
В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы
В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы - РИА Новости, 03.10.2023
В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы
Липецкий суд арестовал мужчину на 1 месяц 29 суток, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:25
2023-10-03T19:25
2023-10-03T19:25
происшествия
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Липецкий суд арестовал мужчину на 1 месяц 29 суток, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе региональной судебной системы. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 30 ноября 2023 года", — говорится в сообщении. Следователи задержали в понедельник мужчину, подозреваемого в убийстве четырёхлетней падчерицы. По информации СУ СК по Липецкой области, мужчина вступил в конфликт с супругой, в ходе которого ударил её четырёхлетнюю дочь. Удары оказались смертельными. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).
https://ria.ru/20231003/barnaul-1900101189.html
липецк
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, россия
Происшествия, Липецк, Следственный комитет России (СК РФ), Липецкая область, Россия
В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы
В Липецке арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы