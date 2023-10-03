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В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы - РИА Новости, 03.10.2023
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19:25 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html
В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы
В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы - РИА Новости, 03.10.2023
В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы
Липецкий суд арестовал мужчину на 1 месяц 29 суток, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:25
2023-10-03T19:25
происшествия
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
россия
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Липецкий суд арестовал мужчину на 1 месяц 29 суток, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе региональной судебной системы. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 30 ноября 2023 года", — говорится в сообщении. Следователи задержали в понедельник мужчину, подозреваемого в убийстве четырёхлетней падчерицы. По информации СУ СК по Липецкой области, мужчина вступил в конфликт с супругой, в ходе которого ударил её четырёхлетнюю дочь. Удары оказались смертельными. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).
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происшествия, липецк, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, россия
Происшествия, Липецк, Следственный комитет России (СК РФ), Липецкая область, Россия
В Липецке арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы

В Липецке арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Липецкий суд арестовал мужчину на 1 месяц 29 суток, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе региональной судебной системы.
«
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 30 ноября 2023 года", — говорится в сообщении.
Следователи задержали в понедельник мужчину, подозреваемого в убийстве четырёхлетней падчерицы. По информации СУ СК по Липецкой области, мужчина вступил в конфликт с супругой, в ходе которого ударил её четырёхлетнюю дочь. Удары оказались смертельными. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь
Вчера, 09:34
 
ПроисшествияЛипецкСледственный комитет России (СК РФ)Липецкая областьРоссия
 
 
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