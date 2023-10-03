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Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку - РИА Новости, 04.10.2023
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23:50 03.10.2023 (обновлено: 01:50 04.10.2023)
https://ria.ru/20231003/otstavka-1900305712.html
Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку
Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку - РИА Новости, 04.10.2023
Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку
Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-03T23:50
2023-10-04T01:50
конгресс сша
в мире
сша
кевин маккарти
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти.За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание "шатдауна" — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.Маккарти был избран спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований.Временным спикером палаты представителей конгрессмен от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Он будет занимать эту должность до того, как выберут постоянного спикера.Работа законодателей без спикера окажется фактически замороженной. Членам палаты предстоит предложить кандидатуры для голосования, потом пройдут выборы. Организацией процесса займется исполняющий обязанности спикера. При этом, как отмечают американские СМИ, явных фаворитов на должность нет.Все это будет происходить на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву.
https://ria.ru/20231003/otstranenie-1900292576.html
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конгресс сша, в мире, сша, кевин маккарти, украина, джо байден
Конгресс США, В мире, США, Кевин Маккарти, Украина, Джо Байден
Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку

Кевина Маккарти сместили с поста спикера палаты представителей США

© AP Photo / Evan VucciКевин Маккарти
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти.
За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание "шатдауна" — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.
Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера
Вчера, 20:52
Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.
Маккарти был избран спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований.
Временным спикером палаты представителей конгрессмен от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Он будет занимать эту должность до того, как выберут постоянного спикера.
Работа законодателей без спикера окажется фактически замороженной. Членам палаты предстоит предложить кандидатуры для голосования, потом пройдут выборы. Организацией процесса займется исполняющий обязанности спикера. При этом, как отмечают американские СМИ, явных фаворитов на должность нет.
Все это будет происходить на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
От Маккарти потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине
2 октября, 22:34
 
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