https://ria.ru/20231003/otstavka-1900305712.html

Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку

Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку - РИА Новости, 04.10.2023

Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку

Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-03T23:50

2023-10-03T23:50

2023-10-04T01:50

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти.За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание "шатдауна" — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.Маккарти был избран спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований.Временным спикером палаты представителей конгрессмен от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Он будет занимать эту должность до того, как выберут постоянного спикера.Работа законодателей без спикера окажется фактически замороженной. Членам палаты предстоит предложить кандидатуры для голосования, потом пройдут выборы. Организацией процесса займется исполняющий обязанности спикера. При этом, как отмечают американские СМИ, явных фаворитов на должность нет.Все это будет происходить на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву.

https://ria.ru/20231003/otstranenie-1900292576.html

https://ria.ru/20231002/sdelka-1900067362.html

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конгресс сша, в мире, сша, кевин маккарти, украина, джо байден