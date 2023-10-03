https://ria.ru/20231003/otr-1900161095.html

ОТР прокомментировал исключение банка из списка "спонсоров войны" Украины

ОТР прокомментировал исключение банка из списка "спонсоров войны" Украины - РИА Новости, 03.10.2023

ОТР прокомментировал исключение банка из списка "спонсоров войны" Украины

Доля венгерского банка ОТР на рынке РФ составляет 0,17%, Киев не включал в список "спонсоров войны" компании с большим присутствием, заявили в банке РИА... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:35

2023-10-03T13:35

2023-10-03T14:05

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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Доля венгерского банка ОТР на рынке РФ составляет 0,17%, Киев не включал в список "спонсоров войны" компании с большим присутствием, заявили в банке РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) исключило венгерский банк OTP Bank из списка "международных спонсоров войны" после якобы заявлений банка об обязательствах в планах, связанных с российским рынком. "На самом деле, доля банка ОТР на российском рынке составляет 0,17% в России... Международные банки и другие компании со значительно большим местным присутствием, чем ОТР, не были включены в список НАПК, что само по себе ставило под сомнение достоверность решения о включении в список", - заявили в банке. Среди других ложных причин включения банка в список "международных спонсоров войны", которые ОТР успешно опроверг, было утверждение, что банк якобы работает на территории Крыма и Донбасса. В банке отметили, что прекратили деятельность дочерней компании на этих территориях в 2014 году. Как сообщили в ОТР, ошибочное обоснование решения НАПК могло быть связано с тем, что до недавнего времени один из филиалов банка работал в населенном пункте Донецк в Ростовской области.НАПК 29 сентября сообщило, что приостановило статус "спонсора войны" для пяти греческих компаний, а также венгерского OTP Bank, чтобы венгерское правительство разблокировало восьмой транш военной помощи Киеву. Представитель венгерского МИД Мате Пацолаи позднее заявил, что страна по-прежнему не согласится на выделение 500 миллионов евро из Фонда мира на закупку оружия для Украины, Будапешт настаивает на полном исключении банка из списка.В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны".Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

https://ria.ru/20230703/perechen-1881923413.html

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897804164.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

венгрия, экономика, россия, украина