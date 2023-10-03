Рейтинг@Mail.ru
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/otp-1900153152.html
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года - РИА Новости, 03.10.2023
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года
Банк ОТР по законам РФ освободил участников СВО от погашения кредитов и выплаты процентов до конца 2023 года, но новых кредитов военным не выдает, заявили в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:09
2023-10-03T13:09
специальная военная операция на украине
экономика
россия
венгрия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882519434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b45de47e8acd5cfa71a3871f1bb0294c.jpg
БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Банк ОТР по законам РФ освободил участников СВО от погашения кредитов и выплаты процентов до конца 2023 года, но новых кредитов военным не выдает, заявили в банке РИА Новости. НАПК исключило венгерский банк OTР из списка "международных спонсоров войны" после якобы заявлений банка об обязательствах по планам, связанных с российским рынком. "Факты свидетельствуют о том, что Российская Федерация по закону требует от всех поставщиков финансовых услуг освобождения тех, кто участвует в "специальной военной операции", от погашения кредитов и уплаты процентов до 31 декабря 2023 года. После истечения срока погашение продолжится. Банк ОТР не предоставляет новые кредиты представителям российских вооруженных сил ни на льготных условиях, ни как-либо иначе", - заявили в банке.
https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882519434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c25f8d1bd70d0becf91f41264f73cef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Венгрия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года

Банк OTP отсрочил участникам спецоперации имеющиеся кредиты, но не выдает новые

© iStock.com / BalkansCatОтделение OTP Bank
Отделение OTP Bank - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / BalkansCat
Отделение OTP Bank . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Банк ОТР по законам РФ освободил участников СВО от погашения кредитов и выплаты процентов до конца 2023 года, но новых кредитов военным не выдает, заявили в банке РИА Новости.
НАПК исключило венгерский банк OTР из списка "международных спонсоров войны" после якобы заявлений банка об обязательствах по планам, связанных с российским рынком.
"Факты свидетельствуют о том, что Российская Федерация по закону требует от всех поставщиков финансовых услуг освобождения тех, кто участвует в "специальной военной операции", от погашения кредитов и уплаты процентов до 31 декабря 2023 года. После истечения срока погашение продолжится. Банк ОТР не предоставляет новые кредиты представителям российских вооруженных сил ни на льготных условиях, ни как-либо иначе", - заявили в банке.
Вывеска Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Райффайзенбанк ответил на требование Украины покинуть российский рынок
17 января, 17:54
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияВенгрияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала