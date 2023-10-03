https://ria.ru/20231003/otp-1900153152.html
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года - РИА Новости, 03.10.2023
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года
Банк ОТР по законам РФ освободил участников СВО от погашения кредитов и выплаты процентов до конца 2023 года, но новых кредитов военным не выдает, заявили в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:09
2023-10-03T13:09
2023-10-03T13:09
специальная военная операция на украине
экономика
россия
венгрия
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Банк ОТР по законам РФ освободил участников СВО от погашения кредитов и выплаты процентов до конца 2023 года, но новых кредитов военным не выдает, заявили в банке РИА Новости. НАПК исключило венгерский банк OTР из списка "международных спонсоров войны" после якобы заявлений банка об обязательствах по планам, связанных с российским рынком. "Факты свидетельствуют о том, что Российская Федерация по закону требует от всех поставщиков финансовых услуг освобождения тех, кто участвует в "специальной военной операции", от погашения кредитов и уплаты процентов до 31 декабря 2023 года. После истечения срока погашение продолжится. Банк ОТР не предоставляет новые кредиты представителям российских вооруженных сил ни на льготных условиях, ни как-либо иначе", - заявили в банке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Венгрия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года
Банк OTP отсрочил участникам спецоперации имеющиеся кредиты, но не выдает новые