https://ria.ru/20231003/otp-1900153152.html

Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года

Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года - РИА Новости, 03.10.2023

Банк ОТР освободил участников СВО от погашения кредитов до конца года

Банк ОТР по законам РФ освободил участников СВО от погашения кредитов и выплаты процентов до конца 2023 года, но новых кредитов военным не выдает, заявили в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:09

2023-10-03T13:09

2023-10-03T13:09

специальная военная операция на украине

экономика

россия

венгрия

ситуация в днр и лнр

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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Банк ОТР по законам РФ освободил участников СВО от погашения кредитов и выплаты процентов до конца 2023 года, но новых кредитов военным не выдает, заявили в банке РИА Новости. НАПК исключило венгерский банк OTР из списка "международных спонсоров войны" после якобы заявлений банка об обязательствах по планам, связанных с российским рынком. "Факты свидетельствуют о том, что Российская Федерация по закону требует от всех поставщиков финансовых услуг освобождения тех, кто участвует в "специальной военной операции", от погашения кредитов и уплаты процентов до 31 декабря 2023 года. После истечения срока погашение продолжится. Банк ОТР не предоставляет новые кредиты представителям российских вооруженных сил ни на льготных условиях, ни как-либо иначе", - заявили в банке.

https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html

россия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, венгрия, ситуация в днр и лнр