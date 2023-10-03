https://ria.ru/20231003/opyt-1900227635.html

Трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области

Трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области - РИА Новости, 03.10.2023

Трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области

В Тверской области каждый четвертый подросток – более 12,7 тысячи - работал на каникулах и в свободное от учебы время в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:44

2023-10-03T17:44

2023-10-03T17:44

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 3 окт - РИА Новости. В Тверской области каждый четвертый подросток – более 12,7 тысячи - работал на каникулах и в свободное от учебы время в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоги организации трудовой занятости подростков в летний период рассмотрели во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. В 2023 году трудовой опыт получили более 12,7 тысячи ребят. Это более 25% от общего числа подростков в регионе. По данному показателю Тверская область заняла второе место в Центральном федеральном округе. По итогам проведения летней трудовой занятости был организован опрос подростков: из почти 2,7 тысячи человек, принявших в нем участие, 90% отметили, что планируют работать и следующим летом. "Организация летней трудовой занятости подростков - очень хороший проект. Считаем, что он даст возможность сформировать дополнительные трудовые ресурсы в регионе. Рассмотрим возможности о дополнительных выплатах трудоустроенным детям. Это будет дополнительная поддержка от государства для того, чтобы простимулировать их к зарабатыванию средств", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что благодаря действующему комплексу мер по поддержке предприятий, которые предоставляют рабочие места для молодежи, количество школьников, поработавших на каникулах и в свободное от учебы время, в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 70%. Первый трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области. Глава региона поставил задачу: к 2025 году обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время не менее половины подростков в возрасте от 14 до 18 лет. При этом, по словам Рудени, важно учитывать первую специальность, которую получают старшеклассники в рамках профессионального обучения в школах. В 2023 году в трудоустройстве подростков было задействовано 1015 предприятий и организаций региона, в прошлом – 769, а начиная с 2016 года этот показатель вырос более чем в три раза, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя