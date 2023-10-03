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Трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области
Трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области - РИА Новости, 03.10.2023
Трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области
В Тверской области каждый четвертый подросток – более 12,7 тысячи - работал на каникулах и в свободное от учебы время в 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:44
2023-10-03T17:44
2023-10-03T17:44
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 3 окт - РИА Новости. В Тверской области каждый четвертый подросток – более 12,7 тысячи - работал на каникулах и в свободное от учебы время в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоги организации трудовой занятости подростков в летний период рассмотрели во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. В 2023 году трудовой опыт получили более 12,7 тысячи ребят. Это более 25% от общего числа подростков в регионе. По данному показателю Тверская область заняла второе место в Центральном федеральном округе. По итогам проведения летней трудовой занятости был организован опрос подростков: из почти 2,7 тысячи человек, принявших в нем участие, 90% отметили, что планируют работать и следующим летом. "Организация летней трудовой занятости подростков - очень хороший проект. Считаем, что он даст возможность сформировать дополнительные трудовые ресурсы в регионе. Рассмотрим возможности о дополнительных выплатах трудоустроенным детям. Это будет дополнительная поддержка от государства для того, чтобы простимулировать их к зарабатыванию средств", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что благодаря действующему комплексу мер по поддержке предприятий, которые предоставляют рабочие места для молодежи, количество школьников, поработавших на каникулах и в свободное от учебы время, в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 70%. Первый трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области. Глава региона поставил задачу: к 2025 году обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время не менее половины подростков в возрасте от 14 до 18 лет. При этом, по словам Рудени, важно учитывать первую специальность, которую получают старшеклассники в рамках профессионального обучения в школах. В 2023 году в трудоустройстве подростков было задействовано 1015 предприятий и организаций региона, в прошлом – 769, а начиная с 2016 года этот показатель вырос более чем в три раза, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 3 окт - РИА Новости. В Тверской области каждый четвертый подросток – более 12,7 тысячи - работал на каникулах и в свободное от учебы время в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги организации трудовой занятости подростков в летний период рассмотрели во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени
.
В 2023 году трудовой опыт получили более 12,7 тысячи ребят. Это более 25% от общего числа подростков в регионе. По данному показателю Тверская область
заняла второе место в Центральном федеральном округе.
По итогам проведения летней трудовой занятости был организован опрос подростков: из почти 2,7 тысячи человек, принявших в нем участие, 90% отметили, что планируют работать и следующим летом.
«
"Организация летней трудовой занятости подростков - очень хороший проект. Считаем, что он даст возможность сформировать дополнительные трудовые ресурсы в регионе. Рассмотрим возможности о дополнительных выплатах трудоустроенным детям. Это будет дополнительная поддержка от государства для того, чтобы простимулировать их к зарабатыванию средств", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что благодаря действующему комплексу мер по поддержке предприятий, которые предоставляют рабочие места для молодежи, количество школьников, поработавших на каникулах и в свободное от учебы время, в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 70%. Первый трудовой опыт получил каждый четвертый подросток в Тверской области.
Руденя поставил задачи по развитию системы трудоустройства подростков
Глава региона поставил задачу: к 2025 году обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время не менее половины подростков в возрасте от 14 до 18 лет. При этом, по словам Рудени, важно учитывать первую специальность, которую получают старшеклассники в рамках профессионального обучения в школах.
В 2023 году в трудоустройстве подростков было задействовано 1015 предприятий и организаций региона, в прошлом – 769, а начиная с 2016 года этот показатель вырос более чем в три раза, пояснили в пресс-службе.