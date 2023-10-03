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Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД - РИА Новости, 03.10.2023
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18:43 03.10.2023 (обновлено: 18:54 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/oplata-1900257164.html
Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД
Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД - РИА Новости, 03.10.2023
Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД
Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей на оплату труда гражданского персонала МВД в связи с повышением МРОТ, говорится в документе кабмина,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:43
2023-10-03T18:54
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей на оплату труда гражданского персонала МВД в связи с повышением МРОТ, говорится в документе кабмина, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Выделить в 2023 году МВД России на оплату труда гражданского персонала системы МВД России бюджетные ассигнования в размере 1367331,3 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ", - отмечается в документе.Согласно правительственному распоряжению, решение принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года."МВД России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2024 года", - сообщается в документе.
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Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД

Кабмин выделил более 1,3 млрд рублей на оплату труда гражданского персонала МВД

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей на оплату труда гражданского персонала МВД в связи с повышением МРОТ, говорится в документе кабмина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Выделить в 2023 году МВД России на оплату труда гражданского персонала системы МВД России бюджетные ассигнования в размере 1367331,3 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ", - отмечается в документе.
Согласно правительственному распоряжению, решение принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года.
"МВД России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2024 года", - сообщается в документе.
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