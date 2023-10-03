https://ria.ru/20231003/oplata-1900257164.html

Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД

Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД - РИА Новости, 03.10.2023

Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД

Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей на оплату труда гражданского персонала МВД в связи с повышением МРОТ, говорится в документе кабмина,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:43

2023-10-03T18:43

2023-10-03T18:54

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875265194_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_3ec34ca767a097496fae8e14ae01c615.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей на оплату труда гражданского персонала МВД в связи с повышением МРОТ, говорится в документе кабмина, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Выделить в 2023 году МВД России на оплату труда гражданского персонала системы МВД России бюджетные ассигнования в размере 1367331,3 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ", - отмечается в документе.Согласно правительственному распоряжению, решение принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года."МВД России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2024 года", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20220929/nadbavka-1820468790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия