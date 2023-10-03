https://ria.ru/20231003/opera-1898912836.html

Оперная дива Касьян: "Я никогда не откажусь от дома и гражданства России"

Оперная дива Касьян: "Я никогда не откажусь от дома и гражданства России" - РИА Новости, 03.10.2023

Оперная дива Касьян: "Я никогда не откажусь от дома и гражданства России"

Критики сравнивают ее сопрано с легендарной Марией Каллас, исполнению партии Тоски аплодирует папа римский, которым певица удостоена рыцарского ордена святого... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:00

2023-10-03T08:00

2023-10-03T15:07

культура

интервью - культура

опера

великобритания

папа римский

большой театр

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Критики сравнивают ее сопрано с легендарной Марией Каллас, исполнению партии Тоски аплодирует папа римский, которым певица удостоена рыцарского ордена святого Сильвестра. И еще она одна из немногих российских артистов, которых не "отменили" на Западе. О гастролях в Великобритании, беседах с папой Франциском и секретах красоты Светлана Касьян рассказала в интервью РИА Новости.О благословении папы Римского и аплодисментах в Белфасте— Светлана, где я вас застала?— Я возвращаюсь с гастролей в Опере Северной Ирландии, в Белфасте. Мы заехали на несколько дней в Италию, и появилась возможность вновь встретиться с папой римским в Ватикане. У нас была теплая беседа. Каждый раз поражаюсь его душевности, глубине. Плавно разговор перешел к музыке Вагнера, которую он, оказывается, давно любит. В последние полгода у меня был контракт в Германии, я начала изучать язык и перестала бояться этой музыки.— Как вас принимали в Великобритании? Делали акцент на том, что вы россиянка?— Признаюсь, ехала с настроем, что, даже если уйду со сцены под шорох собственных ресниц, не расстроюсь.У меня большой опыт выступлений: с 2007-го пою в России, с 2011-го — за рубежом, я пела в 46 странах. И могу сказать, что в Великобритании был сумасшедший успех! Весь состав был британским, только я русская.Когда выходила на поклон, зал вставал. И так на каждом из пяти спектаклей! Моя гримерка перед вторым и следующими показами была усыпана цветами, открытками, сувенирами с ирландскими символами удачи. Я набрала в весе, потому что там были шоколадки и тортики! (Смеется.) Даже передавали подарки для моей дочери, которая осталась в России, потому что уже идет учебный год.А когда только прилетела в Белфаст, меня лично встречал генеральный директор театра. Я была поражена.— Где еще за рубежом горячо принимают?— Я видела такую любовь только в Японии и была в шоке, что сдержанные японцы способны на подобное. Сумасшедший успех был и на фестивале в Финляндии четыре года назад, когда меня несколько раз вызывали на бис. В Италии меня давно любят, в ресторанах висят мои фото, люди подходят на улице.— Подарки поклонников храните?— Стараюсь понемногу собирать по примеру Дома-музея Лучано Паваротти: там все усыпано письмами поклонников. Мне очень приятно получать послания, написанные от руки. Мурашки по коже!О сложностях с визами и приеме на родине— Какие еще планы за рубежом?— Я боюсь озвучивать, потому что у меня уже шесть контрактов слетело из-за того, что я не получила визу. В Великобритании ждали 20 дней для постановки спектакля, потому что не давали визу. Когда позвонили из посольства, спросили: "Вам еще актуально?"Непростое время. Некоторые певцы отказываются от российских документов. Но я этого не сделаю: это моя страна, в России мой дом и моя семья. Даст бог, все равно спою!— Тоска — ваша коронная партия. А можно ли ее назвать любимой?— Конечно, я ее люблю. Кстати, сегодня обсуждали ее с папой римским, он очень ценит мою Тоску. Я всегда по-разному произношу ключевую фразу "Avanti a lui tremava tutta Roma" ("Перед ним дрожал весь Рим"): бывает, что у меня прямо звериное состояние, а бывает — шепчу. Режиссеры счастливы.Мечтаю исполнить "Андре Шенье", "Адриану Лекуврер". Но меня всегда зовут на "Тоску" и ждут на "Турандот", от которой я уже десять лет отказываюсь. (Смеется.)— Где российские поклонники смогут услышать вас в ближайшее время?— Я впервые поеду в Казань, там 11 октября будет "Аида". А 3 ноября — "Франческа да Римини" в Новом Уренгое с Ваней Гынгазовым и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. В Москву, к сожалению, нет приглашений.— Это удивительно после зарубежного успеха.— Чем больше мой успех там, тем меньше он радует некоторых соотечественников и чаще мою фамилию вычеркивают на родине. Но я не первая. Так было и с Марией Каллас. Как говорит моя подружка: "За что тебя, Касьян, любить? Ты даже меня бесишь". (Смеется.)— По художественным фильмам мы знаем, что балетный мир очень жестокий, с высокой конкуренцией. А в опере?— Конкуренция сумасшедшая. В консерваториях пора вводить предмет, который научит общению с директорами и агентами, заводить связи. А потом уже — голос, техника, иностранные языки… Особенно это касается певиц. Теноров раз-два и обчелся, им можно хоть на грязном итальянском петь, и это прокатит.О секретах красоты и пользе пеших прогулок— Есть стереотип, что оперные дивы — дамы не хрупкие. Вы — исключение. Как сохраняете фигуру?— Бывает по-разному. В напряженном графике, с большим количеством перелетов, с разницей во времени у меня летит метаболизм. А когда я в спокойном режиме, тогда красивая: стройнею, хорошо выгляжу.Когда я потеряла шесть контрактов и полгода была в России, выступала в Москве и Калининграде, то и в форму вернулась.Есть свои секреты, касающиеся питания, но не везде их удается соблюдать. Например, сейчас в Белфасте на репетиционной базе у нас была очень жирная пища, которая утопала в картошке и хлебе. Хотя мы работали по 12 часов, я набрала в весе. Но даже там старалась создавать себе кардио, проходить 15-20 тысяч шагов.— Пару лет назад вы сообщили, что намерены стать космическим туристом. Планы в силе?— Все в силе. Мне как-то коллеги сказали: "Не удивимся, если завтра послушать тебя придет Илон Маск". Знаете, я тоже уже ничему не удивлюсь.

https://ria.ru/20230924/tsypkin-1897991891.html

великобритания

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, опера, великобритания, папа римский, большой театр