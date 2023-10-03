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ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов
ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов
Украинские войска за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов различного калибра, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:32
2023-10-03T20:32
2023-10-03T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов различного калибра, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Со стороны противника произведено 29 обстрелов, выпущено 96 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибра 122 миллиметра и ствольная артиллерия калибра 152, 155 миллиметров", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов получили ранения средней тяжести два мирных жителя в Ясиноватой и Владимировке. Кроме того, из-за обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 13 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Горловке. Также в Горловке были повреждены два объекта энергетики.
https://ria.ru/20231003/snaryady-1900210360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины
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ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов
Пушилин: ВСУ за день выпустили 96 боеприпасов разного калибра по территории ДНР