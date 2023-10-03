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ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов

ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов - РИА Новости, 03.10.2023

ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов

Украинские войска за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов различного калибра, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:32

2023-10-03T20:32

2023-10-03T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов различного калибра, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Со стороны противника произведено 29 обстрелов, выпущено 96 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибра 122 миллиметра и ствольная артиллерия калибра 152, 155 миллиметров", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов получили ранения средней тяжести два мирных жителя в Ясиноватой и Владимировке. Кроме того, из-за обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 13 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Горловке. Также в Горловке были повреждены два объекта энергетики.

https://ria.ru/20231003/snaryady-1900210360.html

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины