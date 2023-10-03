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ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:32 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/obstrely-1900290861.html
ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов
ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов
Украинские войска за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов различного калибра, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:32
2023-10-03T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов различного калибра, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Со стороны противника произведено 29 обстрелов, выпущено 96 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибра 122 миллиметра и ствольная артиллерия калибра 152, 155 миллиметров", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов получили ранения средней тяжести два мирных жителя в Ясиноватой и Владимировке. Кроме того, из-за обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 13 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Горловке. Также в Горловке были повреждены два объекта энергетики.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ за день выпустили по ДНР 96 боеприпасов

Пушилин: ВСУ за день выпустили 96 боеприпасов разного калибра по территории ДНР

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили по территории ДНР 96 боеприпасов различного калибра, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«
"Со стороны противника произведено 29 обстрелов, выпущено 96 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибра 122 миллиметра и ствольная артиллерия калибра 152, 155 миллиметров", - написал Пушилин.
Глава ДНР напомнил, что во вторник в результате обстрелов получили ранения средней тяжести два мирных жителя в Ясиноватой и Владимировке. Кроме того, из-за обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 13 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Горловке. Также в Горловке были повреждены два объекта энергетики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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