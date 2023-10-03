https://ria.ru/20231003/obstrel-1900305804.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.10.2023
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним семь снарядов калибра 152 миллиметра и три снаряда "натовского"... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T23:51
2023-10-03T23:51
2023-10-03T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
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нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по ним семь снарядов калибра 152 миллиметра и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с воем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 17.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 19.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район Донецка расположен на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231003/kontrnastuplenie-1900299844.html
https://ria.ru/20231003/generaly-1900101593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов