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При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина

При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 03.10.2023

При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Черниговка в Запорожской области, погибла мирная жительница, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:06

2023-10-03T19:06

2023-10-03T19:06

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Черниговка в Запорожской области, погибла мирная жительница, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 11.00 (мск) боевики ВСУ нанесли ракетный удар по пгт Черниговка. Попадание пришлось по территории частного домовладения, где находилась 79-летняя хозяйка. В результате женщина получила осколочные ранения, не совместимые с жизнью", - рассказали в оперативных службах.

запорожская область

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины