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При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина
При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 03.10.2023
При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Черниговка в Запорожской области, погибла мирная жительница, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:06
2023-10-03T19:06
2023-10-03T19:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Черниговка в Запорожской области, погибла мирная жительница, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 11.00 (мск) боевики ВСУ нанесли ракетный удар по пгт Черниговка. Попадание пришлось по территории частного домовладения, где находилась 79-летняя хозяйка. В результате женщина получила осколочные ранения, не совместимые с жизнью", - рассказали в оперативных службах.
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина
При обстреле запорожской Черниговки со стороны ВСУ погибла женщина