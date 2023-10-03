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При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/obstrel-1900273630.html
При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина
При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 03.10.2023
При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Черниговка в Запорожской области, погибла мирная жительница, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:06
2023-10-03T19:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Черниговка в Запорожской области, погибла мирная жительница, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 11.00 (мск) боевики ВСУ нанесли ракетный удар по пгт Черниговка. Попадание пришлось по территории частного домовладения, где находилась 79-летняя хозяйка. В результате женщина получила осколочные ранения, не совместимые с жизнью", - рассказали в оперативных службах.
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
При обстреле Черниговки в Запорожской области погибла женщина

При обстреле запорожской Черниговки со стороны ВСУ погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Черниговка в Запорожской области, погибла мирная жительница, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В 11.00 (мск) боевики ВСУ нанесли ракетный удар по пгт Черниговка. Попадание пришлось по территории частного домовладения, где находилась 79-летняя хозяйка. В результате женщина получила осколочные ранения, не совместимые с жизнью", - рассказали в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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