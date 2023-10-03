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Украинские войска обстреляли село Козино в Курской области 15 раз
Украинские войска обстреляли село Козино в Курской области 15 раз - РИА Новости, 03.10.2023
Украинские войска обстреляли село Козино в Курской области 15 раз
Пятнадцать "прилетов" зафиксировано в селе Козино Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена вышка сотовой связи, сообщил... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:07
2023-10-03T18:07
2023-10-03T18:07
курская область
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Пятнадцать "прилетов" зафиксировано в селе Козино Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена вышка сотовой связи, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Всего насчитали 15 "прилетов". Пострадавших нет. Повреждение получила вышка сотовой связи. Специалисты приступят к восстановлению, как только это будет возможно", — сообщил Старовойт. Рыльский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины
Курская область, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли село Козино в Курской области 15 раз
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Козино в Курской области 15 раз