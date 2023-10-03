https://ria.ru/20231003/obstrel-1900239137.html

Украинские войска обстреляли село Козино в Курской области 15 раз

Украинские войска обстреляли село Козино в Курской области 15 раз - РИА Новости, 03.10.2023

Украинские войска обстреляли село Козино в Курской области 15 раз

Пятнадцать "прилетов" зафиксировано в селе Козино Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена вышка сотовой связи, сообщил... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:07

2023-10-03T18:07

2023-10-03T18:07

курская область

происшествия

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Пятнадцать "прилетов" зафиксировано в селе Козино Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена вышка сотовой связи, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Всего насчитали 15 "прилетов". Пострадавших нет. Повреждение получила вышка сотовой связи. Специалисты приступят к восстановлению, как только это будет возможно", — сообщил Старовойт. Рыльский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины